Am 27.1.22 brach der Kurs der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) auf Schlusskursbasis nicht nur wegen des schwachen Marktumfeldes um sechs Prozent von 117,88 Euro auf 110,84 Euro ein. Obwohl der Ausblick generell im Rahmen der Expertenerwartungen lag, wurde der unter den Erwartungen liegenden Free Cashflow als Grund für den deutlichen Kurseinbruch genannt.

Wegen der im vergangenen Jahr geschaffenen Basis für ein beschleunigtes Wachstum im Cloud-Geschäft bekräftigten die Experten der UBS ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie und hoben das Kursziel von 149 Euro 153 Euro an. Kann die Aktie in den nächsten Wochen einen wesentlichen Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste aufholen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Renditen ermöglichen.