Apple überrascht mit Rekordzahlen

Am Ende einer ereignisreichen und teils turbulenten Handelswoche ist der Deutsche Aktienindex weiter ohne klare Richtung unterwegs, der Schlingerkurs seit Jahresbeginn setzt sich fort. Auch weil die Investoren an der Wall Street hochnervös bleiben ob der offenen Frage, wie weit der Ausverkauf bei den Technologieaktien noch gehen kann. Und die nun offiziell verkündete Zinswende in den USA dürfte die Antwort auf diese Frage auch noch eine Weile hinauszögern. Sollte das gesamte Jahr so werden wie der Januar, wie es eine Börsenweisheit und auch ein Blick in die Statistik verspricht, könnte dies die erfolgsverwöhnten Anleger in den kommenden Monaten ganz schön aus ihrer Komfortzone reißen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor.

Dabei haben die Unternehmen viel Positives zu berichten. Nach Microsoft hat nun auch Apple seine Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Anleger überrascht. Der Konzern hat trotz Pandemie und Chipkrise immens mehr verdient. Der Gewinn stieg in einem starken Weihnachtsquartal um knapp 20 Prozent. Kassenschlager bleibt einmal mehr das iPhone, gerade weil hier mehr der teuren Modelle über den Ladentisch gegangen sind.

Auch an der Börse hat Apple vielen Unternehmen eines voraus. Mit einem Abschlag von zehn Prozent seit Jahresbeginn, wovon die Aktie nachbörslich die Hälfte schon wieder aufgeholt hat, stemmt sich das Unternehmen erfolgreich gegen den anhaltenden Abwärtssog. Wie viel Luft die Aktie eventuell nach oben hat, lässt sich daraus ableiten, dass das Geschäft der vergangenen Monate vor allem durch den Chipmangel ausgebremst wurde. Sollte dieses Problem gelöst werden, dürften sich Apples Umsatz und Gewinn noch einmal deutlich steigern lassen.

Und noch ein positiver Blick in die Zukunft: Für das Jahr 2022 wird im DAX mit einer Rekorddividende der Konzerne gerechnet. Kumuliert schütten die 40 größten Unternehmen Deutschlands über 46 Milliarden Euro an ihre Aktionäre aus. Dies stellt allein im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 35 Prozent dar. Ein Blick auf die Dividenden und deren Wachstum zeigt, welches Potential im deutschen Leitindex steckt. Sollte es also zu weiteren Korrekturen im Verlauf des Jahres kommen, könnte sich daraus eine attraktive Kaufoption gerade für langfristig orientierte Anleger ergeben.