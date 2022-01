Der Markt ist auf jeden Fall riesig, da allein in den USA, so Roth, 80 Millionen Patienten an psychische Erkrankungen leiden, die nicht adressiert werden können. Weltweit dürfte die Patientenzahl ein Vielfaches dieses Wertes betragen. Und die betroffenen Patienten sind laut den Analysten aktuell nicht besser dran, als es Krebspatienten vor 50 Jahren waren, bevor die Behandlung eines Teils der 17 Millionen an Krebs Erkrankten durch die Immuntherapie revolutioniert wurde.

Mittlerweile, so Roth Capital Partners weiter, seien Remissionsraten von 35 bis 45% für einige Patienten und sogar für Patienten, deren Krankheitsverlauf als tödlich eingeschätzt wird, möglich. Der Markt in dieser Hinsicht belaufe sich vor allem auf Grund der Immuntherapien in den USA jetzt auf ungefähr 100 Mrd. USD.

Die Revolution der Behandlung psychischer Erkrankungen?

Im Bereich der psychischen Gesundheitspflege ist nach Ansicht der Experten die psychedelische Medizin die einzige tragfähige Option, die signifikante Auswirkungen im Bereich psychischer Erkrankungen verspricht.

Laut bisher vorliegender Daten würden bis zu zwei Drittel bisher unheilbar Erkrankter in Remission gehen und die Mehrfachbehandlung seine eine nachgewiesene Option für Patienten, denen es schlechter geht oder um die Remission aufrechtzuerhalten. Roth Capital Partners weist zudem darauf hin, dass Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Erschöpfung in der Regel nur 24 Stunden nach einer Behandlung mit psychedelischen Medikamenten anhalten.

Die Ergebnisse einiger randomisierter, kontrollierter Studien mit psychedelischen Medikamenten: - MAPS, eine gemeinnützige Organisation, meldete in einer entscheidenden PTSD-Studie Remissionsraten von 67% mit MDMA (gegenüber 32 % unter Placebo).

- Das Imperial College London gab bekannt, dass 57% der Patienten mit schweren Depressionen unter Psilocybin eine Remission erreichten (gegenüber 28 % mit einem Antidepressivum).

- Die Johns Hopkins University berichtete, dass eine Behandlung mit Psilocybin bei Rauchern zu einer 59%igen Entwöhnungsrate führte (im Vergleich zu 27 % bei Nikotinpflaster und intensiver Therapie)

- COMPASS Pathways beobachtete eine 27%ige Remissionsrate bei TRD (Treatment Resistant Depression) mit Psilocybin – im Vergleich zu 11% in einer Kontrollgruppe (Quelle: Roth Capital Partners)

Die Analysten schätzen nun, dass der Markt für diese Art der Therapeutika ein Volumen von mehr als 500 Mrd. USD erreichen könnte. Damit wäre er fünf Mal so groß wie der Markt für Krebsmedikamente bzw. hätte das Volumen des gesamten US-amerikanischen Pharmazeutika-Marktes des Jahres 2020!

Die Experten weisen zudem darauf hin, dass weitere Behandlungsfelder wie Essstörungen, chronische Schmerzen, ADHS und Angststörungen den Markt noch einmal erheblich ausweiten könnten. Derzeit würden 38 klinische Studien durchgeführt bzw. sollten in Kürze beginnen, sodass noch auf Jahre hinaus mit einem beständigen Newsflow aus dem Sektor der Psychedelika zu rechnen sei.

Fast 900% Potenzial für die Cybin-Aktie

Wie Roth Capital weiter ausführt, liegt die Marktkapitalisierung aller sechs Gesellschaften aus dem Psychedelika-Sektor, die die Analysten derzeit beobachten, noch bei insgesamt weniger als 2 Mrd. Dollar bei einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln von rund 900 Mio. Dollar! Die Unternehmen, zu denen auch die von GOLDINVEST.de beobachtete Cybin Inc. (WKN A2QJAV / NYSE American CYBN) gehört, decken dabei das gesamte, derzeit betrachtete Behandlungsspektrum ab von Depressionen über posttraumatische Belastungsstörungen bis hin zu Suchterkrankungen ab. Das Kursziel für Cybin, die Empfehlung lautet auf „kaufen“, sieht Roth Capital bei 10 Dollar, was gegenüber dem aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von 890% bedeutet!

Cybin hat drei aktive Medikamentenprogramme zur Behandlung von schweren depressiven Störungen (CYB003), Alkoholproblemen (CYB003), Angststörungen (CYB004) und Neuroinflammation (CYB005) laufen. Man hat zudem mehr als 90 präklinische Studien abgeschlossen und treibt die führenden Programme in Richtung IND (Investigational New Drug) -Anträge bei der FDA voran. Zudem hat Cybin bereits 50 neuartige Wirkstoffe entwickelt und dazu mehr als zehn Patente über drei Patentfamilien hinweg beantragt.

Gerade erst diesen Monat erhielt man zudem die Genehmigung des Institutional Review Board (IRB) für eine von Cybin gesponserte Machbarkeitsstudie, bei der eine quantitative Neuroimaging-Technologie namens Kernel Flow zur Messung der psychedelischen Wirkung von Ketamin auf die Hämodynamik der Großhirnrinde eingesetzt wird. Diese Technologie könnte einen großen, technologischen Fortschritt bedeuten, da sich Cybin erhofft, durch den Einsatz der Kernel Flow-Methode die Möglichkeit zu erhalten, die Gehirnaktivität der Patienten vor, während und nach einer psychedelischen Erfahrung im Längsschnitt zu messen und quantitative Daten zu sammeln. Bislang ist man dabei auf die subjektiven Erfahrungsberichte der Patienten angewiesen.

Es ist also zu erwarten, dass auch für Cybin gilt, dass auf absehbarer Zeit ein beständiger Newsflow gegeben sein wird. Schon angekündigt hat das Unternehmen seine Zahlen zum dritten Fiskalquartal und ein Update zum Geschäftsverlauf für den 10. Februar.

Auch wenn die Risiken bei Forschungs- und Entwicklungsunternehmen wie Cybin eines ist, immer hoch sind, insbesondere in neuen Forschungsfeldern wie dem Psychedelika-Sektor, stehen dem unserer Meinung nach doch auch ähnlich große Chancen gegenüber. Wir sind der Ansicht, dass Cybin Inc. zu den stark aufgestellten Unternehmen der Branche gehört, die vom erwarteten Marktwachstum, anstehenden Verbesserungen im regulatorischen Umfeld und einem steigenden Interesse der Öffentlichkeit profitieren dürften. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.

