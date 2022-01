Nachdem Tech-Aktien im vergangenen Jahr zum Teil extrem heiß gelaufen waren, war es nur eine Frage der Zeit, bis der Abverkauf einsetzen sollte. Rund um die Fed-Sitzung am Mittwoch schienen gerade Tech-Anleger in Deckung gehen zu wollen. Doch die aktuellen Risiken schüren die Unsicherheit unter Anlegern allgemein und halten die Volatilität an den Börsen hoch.

Tschüss billiges Geld!

Die Aktienmärkte lebten seit 2009 im Wesentlichen von einem Argument: die Notenbanken werden schon genug Geld in die Märkte pumpen. Egal wie schlecht die Lage war, dieses Argument hat uns bis vor wenigen Monaten von einem Hoch zum nächsten getrieben. Das ist spätestens seit Mittwoch aber Geschichte. Die US-Notenbank ändert ihren Weg schlagartig. Allein 2022 werden bis zu fünf Zinserhöhungen erwartet. Das ändert die Voraussetzungen an den Aktienmärkten von Grund auf. Das wesentliche Argument für den scheinbar ewigen Aufschwung an den Aktienmärkten ist nun vom Tisch.

Ein folgenschwerer Mechanismus

Zugleich droht der Anstieg der US-Zinsen die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte zum Platzen zu bringen. Es ist DIE Konstellation, vor der Dirk Müller seit Jahren warnt – und bereits in seinem Buch „Machtbeben“ im Detail thematisierte. Der gleiche Mechanismus brachte im Jahr 1989 schon die japanische Blase zum Platzen – von der bis heute die Folgen zu spüren sind. Jedoch ist die chinesische Immobilienblase aber um einiges größer als der japanische Vorgänger.

Wie geht es jetzt weiter?

Ruhig dürfte es auch in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten nicht werden. Vielmehr ist ein heißer Ritt auf der Rasierklinge zu erwarten, nachdem Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch entgegen aller Erwartungen nicht beruhigend auf die Märkt einsprach, sondern klare Worte fand. Wie es nun weitergeht, kann niemand genau voraussagen. Klar ist aber, dass Anlegern nervenaufreibende Zeiten bevorstehen. Ob nun The Big One die Märkte in die Tiefe reißen wird?

(Anzeige)

Dirk Müller thematisiert genau diese feuergefährliche Situation nächsten Freitag in einem Webinar. Er erklärt die Hintergründe, welche Konsequenzen die Kehrtwende der Fed mit sich bringt und welche Aktien durch die Korrektur interessant werden. Mehr erfahren!

Hinweis:

Dieser Artikel basiert auf einem Blogbeitrag von Dirk Müllers Cashkurs*Trends . Dort finden Sie weitere spannende Einblicke rund um das Thema Trend-Investments: Welche Hypes sind an den Börsen zu erwarten? Erfahren Sie, woran Sie erkennen, wann Sie Aktien für außerordentliche Renditen kaufen und verkaufen sollten. Erfolgreich in Zukunftstrends investieren!