„Rückblick: Die Aktie der Merck KGaA befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 30. Dezember 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 231,50 EUR. Dort setzte eine größere Konsolidierung ein. Im gestrigen Handel fiel der Wert auf ein Tief bei 184,30 EUR zurück. Damit näherte er sich stark einer Unterstützung bei 181,70 EUR und einer alten oberen Pullbacklinie an. Nach diesem Tief erholte sich der Wert etwas. Es kam zu einer bullischen Tageskerze. Allerdings notiert er erstmals seit Juni 2020 unter dem EMA 200.

Ausblick: Die Aktie der Merck KGaA notiert nahe an einem wichtigen Unterstützungsbereich und hat damit die Chance, die Konsolidierung der letzten Wochen zu beenden. Steigt die Aktie über den EMA 200 bei 188,50 EUR an, dann bestünde die Chance auf eine Erholung bis ca. 200,00 EUR oder sogar 207,50 EUR. Bei einem Ausbruch über 207,50 EUR wäre sogar ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert allerdings stabil unter 181,70 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 171,00 EUR und sogar 150,10 EUR drohen.“

Kann die Merck-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 188,80 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 207,50 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 15,6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR8NCV9, wurde beim Merck-Aktienkurs von 188,80 Euro mit 0,85 – 0,88 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 207,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,66 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,3185 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,3185 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH3TA44, wurde beim Merck-Kurs von 188,80 Euro mit 1,91 – 1,92 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 207,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,71 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.