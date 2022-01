Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr ist bereits fast 4 Wochen alt und es hatte bereits jetzt schon wieder viele gute Unternehmensnachrichten zu bieten. Vier davon möchten wir Ihnen auf diesem Wege gerne kurz näherbringen.

Canada Nickel meldet erfolgreiche Bohrergebnisse vom kürzlich erworbenen Zielgebiet Deloro und gibt ein weiteres Unternehmens-Update. Das erste Bohrloch in den kürzlich erworbenen Grundstücken durchschneidet 480 Meter Dunit bei Deloro unter Verwendung eines sechsten Bohrgeräts, das zu Beginn des Jahres erworben wurde.

Quelle: Canada Nickel

Alle neun Bohrlöcher in Dargavel, Mahaffy, MacDiarmid und Kingsmill ergaben Mineralisierungsabschnitte von mehreren hundert Metern, wobei der beste Abschnitt des ersten Bohrlochs in Dargavel 162 Meter mit 0,30 % Nickel einschließlich 0,34 % Nickel auf 28,5 Metern betrug. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in den Jahren 2020 und 2021 stellt das Jahr 2022 die Weichen für Canada Nickel, um die nächste Stufe zu erreichen, mit dem formellen Start der Crawford-Genehmigung in diesem Quartal 2022, einer aktualisierten Ressource im nächsten Quartal und einer Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Dazu wird es auch eine Managementerweiterungen in den Bereichen Technik und Umwelt geben, um die Bemühungen des Unternehmens zu unterstützen, Crawford durch die Machbarkeitsstudie und die nachfolgenden Schritte zur Entwicklung voranzubringen.

Ebenfalls eine personelle Veränderung im Vorstand gibt Kuya Silver bekannt. Demnach wurde Javier Del Rio zum Mitglied des Board of Directors ernannt. Herr Del Rio ist eine peruanische Bergbau-Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie, sowohl in Unternehmens- als auch in Geschäftsbereichsfunktionen sowie in Tagebau-, Untertagebau- und Erweiterungsinitiativen. Derzeit ist er als VP Südamerika und USA für Hudbay Minerals Inc. für die strategische und betriebliche Leistung der Geschäftseinheiten in Peru, Arizona und Nevada verantwortlich. Einen noch viel wichtigeren Meilenstein stellt aber der Erhalt der Baugenehmigung für die Bethania-Verarbeitungsanlage dar. Mit dieser Genehmigung hat das Unternehmen die volle Erlaubnis, mit dem Bau der Bethania-Anlage in Peru fortzufahren, mit dem Ziel, die Produktion in der Mine Bethania wieder aufzunehmen.

Quelle: Sibanye-Stillwater, Beatrix Mine

Sibanye-Stillwater gibt weiter Vollgas auch wenn man gerade vom Erwerb zweier Minen in Brasilien zurück getreten ist. Durch ien geotechnisches EReignis war das Risiko zu groß geworden. Glück gehabt und das zeichnet ein gutes Management aus auch mal dann Nein sagen zu können um nicht unnötige Risiken einzugehen. Die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) erfüllten die Prognosen. Die Produktion für 2021 lag mit 27.747kg (892,084oz) über der unteren Grenze der Prognose von 27.500 kg (884.000 oz), wobei die Produktion von 14,348kg (461,297 oz) für H2 2021 um 7% höher war als für H1 2021. Anfang Dezember 2021 wurde die Produktion im Schacht Kloof 1 und in den Schächten Beatrix 1 und 3 eingestellt. Nach der Durchführung umfangreicher Sicherheitsprüfungen und Korrekturmaßnahmen wurde der Betrieb am Schacht Kloof 1 im Jahr 2022 wieder aufgenommen, wobei die Produktion schrittweise wieder aufgenommen wurde. Der Betrieb der Schächte Beatrix 1 und 3 wurde noch nicht wieder aufgenommen, da die Prüfungen und die Zusammenarbeit mit dem Department of Mineral Resources and Energy noch andauern. Es wird davon ausgegangen, dass die Produktion des Beatrix-Betriebs gegen Ende Januar 2022 wieder aufgenommen wird.

Die Wiederaufnahme des Betriebs im Januar 2022 in den verbleibenden SA-Goldbetrieben nach der Saisonpause verlief planmäßig.

Unternehmens Teaser Sibanye-Stillwater auf Deutsch:

Quelle: Geologen Tier One Silver bei der Arbeit.

Das derzeitige Bohrprogramm von Tier One Silver bestätigt ein viertes strukturelles Korridorziel mit hochgradigem Silber sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefe! Dazu gibt das Unternehmen weitere Bohrergebnisse der Bohrlöcher 7-11 auf dem Projekt Curibaya im Süden Perus bekannt.

Quelle: Tier One Silver

Dabei war das Bohrloch 9, das 3 Meter mit 384,6 g/t Silberäquivalent in einem breiteren Abschnitt von 5,5 m mit 221,5 g/t Silberäquivalent erbohrte, das erste Bohrloch, das den strukturellen Korridor Tipal anvisierte. Dieser Korridor wird in erster Linie durch einen luftgestützten magnetischen Gradienten definiert, der eine Streichlänge von 2,5 Kilometern aufweist

Quelle: Tier One Silver

Der strukturelle Korridor Tipal ist der vierte Korridor mit bestätigter Silber-Gold-Mineralisierung in der dritten Dimension bei Curibaya

Quelle: Tier One Silver

Bis dato hat das Unternehmen in vier der fünf Edelmetall-Strukturkorridore 16 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von fast 5.300 Meter niedergebracht, wobei die Ergebnisse der Bohrungen 12-16 noch ausstehen. Tier One Silver geht davon aus, dass die Bohrungen bei Curibaya im zweiten Quartal 2022 wieder aufgenommen werden, was auch eine neue DIA-Bohrgenehmigung einschließt, um die Erweiterungen der Strukturen Madre und Sambalay nordöstlich des Diatrem-Dome-Komplexes und in der Zone Cambaya zu erproben, wo die jüngsten Schlitzproben bis zu 20 m mit 293,8 g/t AgÄq und 2 m mit 1,8 kg AgÄq ergaben. Der Explorer führt derzeit zusätzliche Oberflächenproben durch und kartiert die wichtigsten strukturellen Korridore in Vorbereitung auf die zweite Bohrphase.

Quelle: Tier One Silver

Tier One Silver freut sich ebenfalls, die Ernennung von Christian Rios zum SVP of Exploration bekannt zu geben, der zuvor als SVP of Operations in Peru tätig war. Herr Rios ist ein professioneller Geologe, der vor seiner Tätigkeit bei Tier One Silver Vice President of Exploration bei Bear Creek Mining war, wo er direkt an der Entdeckung der Weltklasse-Silber-Blei-Zink-Lagerstätten Santa Ana und Corani in Peru beteiligt war und dem Team angehörte, das die Machbarkeitsstudie für die Lagerstätte Corani erstellte.

Unternehmensteaser auf Deutsch für Tier One Silver:

Wie Sie sehen startet das neue Jahr ähnlich spektakulär, wie das alte geendet ist. Jetzt fehlt nur noch die Initialzündung von Seiten des Goldpreises und einer neuen Rallye bei den Minenaktien steht nichts mehr im Weg.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

