Pilnys Asia Insights So wird Vietnam das neue China Vietnam gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Was sich das Land von China abgeschaut hat, analysiert unser Asienexperte Karl Pilny. Eine gut ausgebildete junge Bevölkerung und marktwirtschaftliche Reformen: Vietnam gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Was sich das Land von China abgeschaut hat und warum es vom Konflikt zwischen den USA und seinem großen Nachbarn profitiert, analysiert unser Asienexperte Karl Pilny. Mehr dazu erfahren Sie hier!

Gastautor: Helge Rehbein | 01.02.2022, 08:20

