Bunker Hill Mining: Der Restart der legendären Silbermine ist in Arbeit!

Bunker Hill Mining könnte eine der größten Comeback-Stories 2022 werden. Die Kanadier beleben die gleichnamige Silbermine in Idaho wieder, die schon lange als verloren galt. Dabei helfen starke Partner wie Sprott oder Teck Resouurces. Noch im zweiten Quartal steht die Entscheidung zum Minenbau an.

Bunker Hill-Mine: Lange Historie mit Erfolgen und Pleiten

Bunker Hill-Mine? Da dürfte bei so manchem älteren Silber-Enthusiasten noch etwas klingeln. 1885 schon wurde die Silber-Zink-MIne im Äußersten Nordwesten des US-Bundesstaats Idaho entdeckt. Damals entstand der Name „Silver Valley“ für diese Gegend und es herrschte ein Metallrausch, der bis heute anhält. Bis zu ihrer Schließung im Jahr 1991 wurden in der Bunker Hill-Mine 42,77 Mio. Tonnen Gestein abgebaut. Die durchschnittlichen Metallgrade bewegten sich bei 8,43% Blei, 4,52% Zink und 3,52 Unzen Silber je Tonne. Das sind hervorragende Werte und über das Minenleben wurden insgesamt 165 Mio. Silber gefördert. Doch das Ende war unschön. Niedrige Metallpreise sorgten für die Einstellung der Produktion, dazu kam einer der größten Umweltskandale in der Geschichte des US-Mining, der auch außerhalb der Branche für Schlagzeilen sorgte. Viele Jahre Arbeit benötigte es, um die Umweltsünden zu korrigieren. Niemand also rechnete damit, dass ein Unternehmen dieses „heiße“ Eisen anfassen würde.

Bunker Hill Mine: Reichlich Infrastruktur vorhanden!

Die Firma Bunker Hill Mining (0,30 CAD | 0,20 Euro; US1206132037) aber traute sich an die Mine heran. Seit 2020 arbeitete sich das Management um Vorstandschef Sam Ash hier im Coeur d’Alene Mining District in die Materie ein und steht nun davor, im zweiten Quartal eine Entscheidung über den endgültigen Minenbau treffen zu können. Wobei Minenbau hier nur bedingt das richtige Wort ist. Denn ein guter Teil der Minen-Infrastruktur ist aufgrund der langen Historie bereits vorhanden. Zum einen liegt die Mine in den Orten Kellogg and Wardner, so daß kein Camp für Arbeiter benötigt wird und ein Zugang zu Energie und Straßen besteht. Zum anderen existieren im Untergrund noch 200 Meilen an Tunneln und Schächten. Sie stehen bei einem Minenbau oft für die zweit-/drittgrößte Position bei den Kosten. Nicht zuletzt gibt es wenig Probleme mit den Genehmigungen, da das Aareal über Jahre im Status „Care & Maintenance“ gehalten und ohnehin hier Bergbau betrieben wurde.