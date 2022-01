Andere Ansichten zu den Extra-Milliardengewinnen der Windparkbetreiber

Der Wahnsinn auf dem Strommarkt beschert Windrad-Betreibern Milliarden

Die wilden Preissprünge auf dem Strommarkt machen Verbrauchern und Versorgern zu schaffen. Eine Partei profitiert jedoch von den gegenwärtigen Turbulenzen: Dank einer Besonderheit im Vergütungsmodell streichen vor allem die Betreiber von Windkraftanlagen zusätzliche Gewinne in Milliardenhöhe ein. (...)





Das ist das Ergebnis einer Berechnung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW Berlin, die am Freitag erschienen ist.Die Betreiber von Anlagen für Erneuerbare Energien (EEG) haben dank des starken Anstiegs beim Strompreis im Jahr 2021 unverhoffte Zusatzgewinne in Milliardenhöhe erzielt. Das ist das Ergebnis einer Berechnung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW Berlin, die am Freitag erschienen ist. (...)

Der Strompreis ist im 4. Quartal 2021 enorm gestiegen und der Januar ist ein sehr starker Windmonat gewesen. Große Menge, hoher Preis, starker Gewinnhebel...ツ