Die ambivalente Gemengelage schlägt auf die Preisentwicklung des Industriemetalls durch. Bereits seit geraumer Zeit ist Kupfer in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Und daran hat sich auch seit unserer letzten Kommentierung nichts geändert.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Zwei Handelsspannen dominieren das Geschehen bei Kupfer. Übergeordnet ist es der Bereich von 4,8 US-Dollar auf der Oberseite (potentielles Doppeltop) und der Bereich von 4,0 US-Dollar auf der Unterseite.

Das Verlassen dieser Range würde entsprechend aussagekräftige Signale (in jedwede Richtung) auslösen. Zuletzt verengte sich jedoch die Preisentwicklung auf die Spanne 4,2 US-Dollar bis 4,5 US-Dollar. Ein Ausbruch aus dieser untergeordneten Range würde zumindest die Begrenzungen der übergeordneten in den Fokus rücken. Bislang tat sich diesbezüglich aber nicht sonderlich viel. Die letzten Versuche, die Range über die 4,5 US-Dollar zu verlassen, verebbten bereits bei 4,6 US-Dollar.

Maßgeblichen Anteil an der bislang recht uninspirierten Preisentwicklung hat die durchwachsene Gemengelage. Edel- und Industriemetalle werden gegenwärtig vom robusten US-Dollar belastet. Dieser hat nach der jüngsten US-Notenbanksitzung Oberwasser bekommen.

In puncto Konjunkturdaten war zuletzt zwar nicht alles Gold, was glänzte, doch im Großen und Ganzen fielen diese preisstützend aus. An dieser Stelle sei stellvertretend auf die jüngsten Daten zur Entwicklung des BIP in China und in den USA verweisen. Beide Kennzahlen lagen über den Erwartungen.

Neutrale Signale gab es hingegen durch das Januar-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis Oktober 2021. Die ICSG weist für den 10-monatigen Berichtszeitraum zwar ein Defizit in Höhe von -295.000 Tonnen aus, doch liegt dieses unterhalb des Vorjahreswertes. Zum Vergleich: Im Berichtszeitraum Januar bis August 2020 betrug das Defizit -390.000 Tonnen.

Kurzum. Das Industriemetall macht derzeit keine Anstalten, eine klare Richtung auszubilden. Neue fundamentale Impulse müssen her, um die Preisentwicklung bei Kupfer in die eine oder aber in die andere Richtung zu lenken. Aus charttechnischer Sicht sind die genannten Begrenzungen der beiden Handelsspannen zu beachten.