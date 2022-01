Die Preisentwicklung der Sojabohnen ist in eine wichtige Phase eingetreten. Die Korrektur wird so langsam abgeschüttelt. Der Trend in den letzten Wochen zeigte wieder nach oben. Noch hat sich das Chartbild zwar nicht final geklärt, aber die Perspektiven haben sich ohne Zweifel deutlich verbessert.

Der Preis bildete im Mai des vergangenen Jahres im Bereich von 16,8 US-Dollar ein markantes Hoch aus. Es folgte eine veritable Korrektur. Anfang November wurde mit knapp 11,7 US-Dollar ein Verlaufstief ausgebildet. Seitdem geht es stramm noch oben, wie der untere 2-Jahres-Chart zeigt.

Die Preisentwicklung in den letzten Monaten kann man in das Korsett einer Untertassenformation pressen. Diese Chartformationen begleiten nicht selten große Trendwenden. Um dieses Szenario aus charttechnischer Sicht am Laufen zu halten, müssen nun weitere Hürden übersprungen werden.

Der Preis für Sojabohnen ist kürzlich in den Widerstandsbereich 14,5 US-Dollar / 15,0 US-Dollar eingedrungen. Ein Ausbruch über die 15 US-Dollar würde ein weiteres Kaufsignal auslösen und den Sojabohnenpreis dem großen Ziel – einem Test der 16,8 US-Dollar – ein Stück näher bringen.

Kommen wir auf die fundamentalen Aspekte zu sprechen. Hier war der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) von Interesse, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.01. veröffentlicht wurde. Der aktuelle Januar-Report fiel positiv bzw. preisstützend aus. Die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 wurden im Vergleich zum Dezember-Bulletin nach unten angepasst. Ging man im Dezember-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 102,00 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen Januar-Report nunmehr 95,20 Mio. Tonnen. Ausschlaggebend hierfür war die deutliche Reduzierung der Produktionserwartung.

Kurzum. Der Preis für Sojabohnen ist auf dem besten Weg, sein Comeback weiter voranzubringen. Aufwärtsmomentum hat sich aufgebaut. Nun muss es sich „nur“ noch entfalten. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 15,0 US-Dollar könnte dem Preis den Weg in Richtung 16,8 US-Dollar ebnen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 13,6 US-Dollar begrenzt bleiben.