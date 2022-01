Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 11.01. hieß es unter anderem „[…] Tilray ging mit einem satten Tagesplus von knapp 13 Prozent aus dem gestrigen Montagshandel. Allerdings konnte die Aktie dabei das anfängliche Niveau der Kursgewinne nicht bis zum Ende des Montagshandels halten. Bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer und so wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen (müssen), was die gestrigen Kursgewinne wert sind. Aus charttechnischer Sicht hatte Tilray gestern die Gelegenheit, den Widerstand bei 8 US-Dollar zu knacken und so ein wichtiges Kaufsignal zu generieren. Die Aktie scheiterte jedoch mit dem Vorhaben und orientierte sich im Anschluss wieder gen Süden. Wichtige Unterstützungen lassen sich im Bereich von 7,0 US-Dollar und 6,3 US-Dollar lokalisieren. […]“

Tilray Brands steht vielleicht stellvertretend für die Entwicklung des Cannabis-Sektors in den letzten Monaten. Der Abgabedruck will und will nicht abebben. Der Aktie gelingt es bislang nicht, eine nachhaltige Erholungsbewegung auf die Beine zu stellen, um die angespannte charttechnische Konstellation zu entspannen.



Schauen wir uns ein paar Eckdaten aus dem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht an. Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q2/2022 mit 155,153 Mio. US-Dollar an; nach 129,459 Mio. US-Dollar in Q2/2021. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 13,760 Mio. US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal betrug das bereinigte EBITDA 10,139 Mio. US-Dollar. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum ein Nettogewinn in Höhe 5,797 Mio. US-Dollar; nach einem Verlust in Höhe von -89,249 Mio. US-Dollar in Q2 / 2021. Die wichtige Kennzahl „free cash flow“ zeigt allerdings auf, dass noch Handlungsbedarf besteht. Der free cash flow fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit -24,093 Mio. US-Dollar deutlich negativ aus; nach - 6,863 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das schwache Umfeld setzt der Aktie von Tilray Brands erheblich zu. Die zuletzt noch thematisierten Unterstützungen bei 7,0 US-Dollar und 6,3 US-Dollar sind mittlerweile auch schon passé. Die Aktie brach unter die 6,0 US-Dollar weg und könnte nun Kurs auf die 5,0 US-Dollar nehmen. Um Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Tilray Brands zurück über die 7,0 US-Dollar.