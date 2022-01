Wie schnell sich der Wind an den Finanzmärkten drehen kann, zeigt sich gegenwärtig auch im Edelmetallbereich.

Noch vor wenigen Handelstagen bot sich hier ein positives Bild, das zahlreiche Chancen offerierte. Rund um die US-Notenbanksitzung vom Mittwoch (26.01.) trübte die Lage jedoch ein. Die Ergebnisse der Notenbanksitzung haben das Ganze dann noch einmal verstärkt.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Corp. überschrieben wir am 21.01. mit „Kann sich das frische Kaufsignal durchsetzen?“. Newmont attackierte zum damaligen Zeitpunkt den eminent wichtigen Widerstandsbereich 64 US-Dollar / 65 US-Dollar. Damals hieß es unter anderem „[…] Der Ausbruch über die 62+ US-Dollar (Dezember-Hoch) ebnete Newmont Corp. schließlich den Weg in Richtung 64 / 65 US-Dollar. Kurzzeitig ging es für die Aktie bereits darüber. Noch wirkt der Ausbruch aber etwas fragil. Aus bullischer Sicht wäre es daher eminent wichtig, wenn es Newmont gelingen sollte, den Vorstoß zügig in Richtung 67 US-Dollar fortsetzen zu können. Kurzum. Newmont Corp. hat nun die Gelegenheit, die Aufwärtsbewegung in Richtung 67 US-Dollar fortzusetzen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 62+ US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 60 / 59 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Newmont musste den sich eintrübenden Rahmenbedingungen Tribut zollen und brach den Vorstoß auf der Oberseite ab. Aus charttechnischer Sicht ist dieser Verlauf ein kleines Desaster. Statt ein frisches Kaufsignal auszulösen, wurde der Widerstand bei 64 / 65 US-Dollar noch einmal bestätigt und somit verfestigt.

Der Rücksetzer hat Newmont Corp. bereits an die wichtige Unterstützung von 60 US-Dollar und damit an die Oberseite einer eminent wichtigen Unterstützungszone herangeführt. Sollte diese nicht halten, könnten weitere wichtige Unterstützungen (58 US-Dollar und 56 US-Dollar) in den Fokus geraten.

Kurzum. Der gescheiterte Versuch, die Zone 64 / 65 US-Dollar zu überwinden, hängt Newmont Corp. noch nach. Aktuell muss es um Schadensbegrenzung gehen. Im besten Fall hält nun der Unterstützungsbereich 60 / 59 US-Dollar dem Druck Stand. Anderenfalls könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 58 US-Dollar oder gar 56 US-Dollar kommen. Vom Goldpreis ist aktuell keine Unterstützung zu erwarten. Dieser ringt um seine eminent wichtige Unterstützung von 1.780 US-Dollar.