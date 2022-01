Silber musste vor kurzem einen vielversprechenden Versuch auf der Oberseite an entscheidender Stelle abbrechen. Seitdem befindet sich das Edelmetall auf dem Rückzug.

Maßgeblich beeinflusst wurde das Handelsgeschehen im Edelmetallsektor vom US-Notenbanktermin am Mittwoch (26.01.). Wir haben das Thema ausführlich in unserer Kommentierung „Gold - Wie gewonnen, so zerronnen...“ vom 29.01. erörtert.

Konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf die aktuellen charttechnischen Aspekte bei Silber. Hierzu haben wir einen 2-Jahres-Chart bemüht.

Im oberen Chart wird deutlich, dass Silber in den letzten Monaten von einer tragfähigen Basis ausgehend immer wieder Vorstöße auf der Oberseite lancierte. Den gewünschten Erfolg brachten diese Vorstöße jedoch noch nicht.

Silber baute zuletzt die Zone 21,5 US-Dollar / 22,5 US-Dollar zu einer veritablen Unterstützung aus. Mit dieser Zone als Sprungbrett attackierte Silber ein ums andere Mal die Zone um 25+/- US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb dem Edelmetall jedoch verwehrt. Zuletzt scheiterte Silber an der 200-Tage-Linie, die knapp unterhalb von 25 US-Dollar verlief.

Ein Ausbruch über die 25 US-Dollar hätte Silber womöglich noch einmal Schwung verliehen, so aber geraten nun erneut die 22,5 / 21,5 US-Dollar in den Fokus.

Kurzum. Silber scheiterte kürzlich am Widerstandsbereich um 25 US-Dollar und verpasste

damit einmal mehr einen Befreiungsschlag zu landen. Aktuell steht wieder die Zone 22,5 / 21,5 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.