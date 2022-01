So geht es derzeit auch Green Thumb Industries. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung seiner Zahlen für das 4. Quartal 2021 und damit einhergehend für das Gesamtjahr 2021 für den 01. März angekündigt. Positive Impulse durch die Zahlen wären hochgradig willkommen, denn auf der Unterseite braut sich derzeit etwas zusammen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Green Thumb Industries am 12.12.2021 hieß unter anderem „[…] Green Thumb Industries dürften wichtige, um nicht zu sagen richtungsweisende, Handelstage bevorstehen. Die Zone 20 / 18 US-Dollar dürfte bis auf Weiteres im Fokus bleiben. Sollte es darunter gehen, ist das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte sich die Bewegung noch bis in den Bereich von 16,5 US-Dollar / 15,0 US-Dollar ausdehnen. Die Aufgabenstellung auf der Oberseite ist ebenfalls klar definiert. Ein Sprung über die 25 US-Dollar würde das Chartbild hingegen entspannen. […]“.



Vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen gelang es Green Thumb Industries auch zuletzt nicht, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der Abwärtstrend blieb ungefährdet und dominiert somit unverändert das Handelsgeschehen. Um diese Dominanz zu durchbrechen bzw. zumindest zu gefährden, muss es für Green Thumb Industries über die 25 US-Dollar gehen.

Aktuell spielt die Musik aber auf der Unterseite. Green Thumb Industries hat die eminent wichtige Unterstützung um 18 US-Dollar unterschritten. Damit eröffnete sich dem Wert weiteres Abwärtspotential. Mögliche Bewegungsziele liegen bei 16,5 US-Dollar und 15,0 US-Dollar. Die 16,5 US-Dollar wurden bereits fast abgearbeitet.

Kurzum. Für Green Thumb Industries muss es nun zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Vor diesem Hintergrund wäre eine rasche Rückkehr über die 18 US-Dollar ein erster Schritt. Um etwaigen Vorstößen auf der Oberseite Relevanz zu verleihen, müssen die 20,0 US-Dollar und 25 US-Dollar ebenfalls überwunden werden.