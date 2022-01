The Scotts Miracle-Gro hat für den 01.02. frische Quartalszahlen angekündigt. The Scotts Miracle-Gro wird über das 1. Quartal des Fiskaljahres 2022 (endet am 30.09.) berichten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.01. hieß es unter anderem „[…] Zuletzt musste die Aktie den Rahmenbedingungen Tribut zollen. Die an den Aktienmärkten um sich greifende Nervosität erfasste auch The Scotts Miracle-Gro. Die Aktie wurde im gestrigen Donnerstagshandel (20.01.) von kräftigen Gewinnmitnahmen erfasst. Zügig ging es erneut unter die 160 US-Dollar. Damit könnte sich der Rücksetzer nun bis in Richtung 150 US-Dollar ausdehnen. Sollte es auch darunter gehen, könnte es noch einmal brenzlig werden. Auf der Oberseite besteht die Aufgabe darin, die 160 US-Dollar zurückzuerobern, um so die Lage zu beruhigen. […]“.

In den letzten Handelstagen sah sich die Aktie von The Scotts Miracle-Gro einem permanenten Druck ausgesetzt. Die wichtige Unterstützung von 150 US-Dollar wurde sozusagen weich geklopft.

Der Bruch der 150er Unterstützung scheint sich derzeit mehr und mehr zu manifestieren. Damit rücken nun die 140 US-Dollar sowie die 133,8 US-Dollar in den Fokus. Mit Blick auf die angespannte charttechnische Lage wäre eine positive Überraschung bei den Quartalszahlen höchst willkommen.

Kurzum. So kurz vor der Zahlenveröffentlichung hat die Aktie Schlagseite bekommen. Aus charttechnischer Sicht droht eine Ausdehnung der Bewegung auf 140 US-Dollar oder gar 133,8 US-Dollar. Um auf der Oberseite für Akzente zu sorgen, muss The Scotts Miracle-Gro zurück über die 160 US-Dollar.