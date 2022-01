Platin arbeitet weiterhin an seinem Comeback. Das Vorhaben lässt noch etwas Dynamik vermissen, aber dennoch ging es zuletzt stetig voran.

Maßgeblich beeinflusst wurde das Handelsgeschehen im Edelmetallsektor vom US-Notenbanktermin am Mittwoch (26.01.). Wir haben das Thema ausführlich in unserer Kommentierung „Gold - Wie gewonnen, so zerronnen...“ vom 29.01. erörtert.

Kommen wir auf Platin zurück. Hierzu hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 07.01. unter anderem „[…] Um das Thema Doppelboden weiter voranzutreiben, müsste Platin zunächst über die 1.000 US-Dollar und sich dort festsetzen. Die 1.030 US-Dollar und die 1.050 US-Dollar wären weitere Zwischenstationen, die erreicht werden müssten. Ein nachhaltiger Ausbruch über das November-Hoch bei 1.100+ US-Dollar würde das Bodenbildungsszenario schließlich abschließen. Die aktuelle Konstellation birgt jedoch auch noch allerhand Risiken. Aus charttechnischer Sicht wäre es daher eminent wichtig, wenn sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 950 US-Dollar abspielen würde. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 900 US-Dollar wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch. In diesem Fall müsste zudem eine Neubewertung der Lage erfolgen.“



In den letzten Handelstagen setzte Platin zunächst seine Bemühungen fort. Das Edelmetall knackte die 1.000 US-Dollar, die 1.030 US-Dollar und schwang sich kurzzeitig auch über die 1.050 US-Dollar auf, konnte dieses exponierte Kursniveau jedoch nicht ganz halten. Ein Ausbruch über die 1.050 US-Dollar wäre eminent wichtig (gewesen), verläuft in diesem Bereich doch auch die 200-Tage-Linie.

Im Bereich von 1.050 US-Dollar setzten zunächst Gewinnmitnahmen ein. Platin steuerte daraufhin auf die 1.000 US-Dollar zu. Noch ist alles im grünen Bereich. Dennoch stehen dem Edelmetall spannende Handelstage ins Haus, denn sollte es noch einmal unter die 1.000 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Platin muss über die 1.050 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren.