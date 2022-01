Der US-Dollar unternimmt derzeit einen weiteren Versuch, um auf der Oberseite für klare Verhältnisse zu sorgen. Die vorangegangene Konsolidierung scheint beendet. Der Greenback hat Morgenluft gewittert…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu USD / JPY hieß es unter anderem „[…] Der Ausbruch über die 115,5 JPY nahm zügig Form an. Der US-Dollar dehnte die Bewegung über die 116er Marke aus und schien so der Anziehungskraft der 115,5 JPY entkommen zu können, doch im entscheidenden Moment versagten dem Greenback schließlich doch noch die Kräfte. Gewinnmitnahmen setzten ein und führten den US-Dollar auf den wichtigen Unterstützungsbereich von 114 JPY zurück. […] Kurzum. Der US-Dollar konsolidiert derzeit seine vorherige Zwischenrally und hat sich hierbei auf den wichtigen Bereich von 114 JPY zurückgezogen. Im besten Fall bleibt der Rücksetzer auf 114 JPY begrenzt. Sollte der Greenback diese Unterstützung aufgeben müssen, könnten noch einmal die 112,5 JPY in den Fokus des Handelsgeschehens rücken. Darunter sollte es dann allerdings nicht mehr gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden. Um auf der Oberseite für Klarheit zu sorgen, muss der US-Dollar das letzte Verlaufshoch bei 116,3 JPY überspringen.“.



Der US-Notenbanktermin vom vergangenen Mittwoch (26.01.) mischte in zahlreichen Märkten die Karten noch einmal neu. Wie erwartet verzichtete die US-Notenbank auf eine Zinsanhebung jetzt im Januar. Mit einer solchen hatten ohnehin nur die allerwenigsten Akteure gerechnet. Vielmehr verdichteten sich die Indizien dafür, dass der erste Zinsschritt durch die US-Notenbank wohl im März erfolgen dürfte. Auch das war mehr oder weniger erwartet worden. Doch wie geht es nach dem März weiter? Und in diese Punkt sorgten sehr vage Äußerungen der Fed für Nervosität am Devisenmarkt.

Hier hatte man sich konkretere Anhaltspunkte erwartet. Nun geht die „Angst“ um, dass die Fed doch ein höheres Tempo bei den Zinsanhebungen an den Tag legen könnte, als bislang angenommen und damit als bislang eingepreist wurde. Der US-Dollar profitiert.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen. Der US-Dollar drehte im Bereich der Unterstützung von 114 JPY wieder nach oben ab. Zu einer Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 112,5 JPY kam es demnach nicht. Die Bestätigung der 114 JPY könnte nun den Grundstein für eine Attacke des Greenbacks auf sein gültiges 52-Wochen-Hoch bei 116,3 JPY gelegt haben. Die nächsten Tage werden es zeigen müssen. Zuvor steht dem Greenback noch der Widerstandsbereich um 115,5 JPY im Weg. Auch dieser muss erst einmal übersprungen werden.

Kurzum. Der US-Dollar hat wieder das Kommando übernommen und baut gegen den Japanischen Yen Momentum auf. Die nächsten Aufgaben sind klar definiert – der US-Dollar muss über die 115,5 JPY und 116,3 JPY, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer idealerweise auf 114,0 JPY begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist unverändert auf 112,5 JPY zu verorten. In den kommenden Handelstagen werden zahlreiche wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Diese könnten für frische Impulse in jedwede Richtung sorgen.