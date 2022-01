Die US-Notenbanksitzung vom letzten Mittwoch sorgte auch im japanischen Leitindex Nikkei 225 für Bewegung. Der Nikkei 225 geriet zwischenzeitlich in arge Bedrängnis. Die zuletzt thematisierte Chartformation des fallenden Dreiecks wurde regelkonform über die Unterseite aufgelöst und entwickelte sofort ihren „Charme“.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Index verpasste es jedoch, den Widerstandsbereich 30.600 / 30.700 Punkte zu überwinden. Daran hat der Index aus charttechnischer Sicht noch immer zu knabbern. Die letzten Vorstöße erreichten nicht mehr die Durchschlagskraft. Somit bildete sich im Chart eine Serie sogenannter „lower highs“ aus. In Verbindung mit der zentralen Unterstützungszone 27.500 / 27.000 Punkte bewegt sich der Nikkei 225 nunmehr in einem fallenden Dreieck (grün dargestellt). Diese ambivalenten Chartformationen werden „gern einmal“ über die Unterseite aufgelöst. Insofern sollte die Zone 27.500 / 27.000 Punkte genau im Auge behalten werden. […] Kurzum. Auch für den Nikkei 225 gilt es nun. Ein Verbleib oberhalb der Zone 27.500 / 27.000 Punkte wäre eminent wichtig. Sollte es darunter gehen, könnte sich weiteres Abwärtspotential eröffnen. Die Zone um 26.400 Punkte würde einen möglichen Zielbereich darstellen. Allerdings wäre wohl auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 24.000 Punkte nicht auszuschließen. Um das Chartbild wieder zu entspannen, müsste der Nikkei 225 über die 29.500 Punkte zurückkehren.“



Die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung wurden auch in Japan sehr zurückhaltend aufgenommen. Der Nikkei 225 geriet unter Druck und durchbrach die Zone 27.500 / 27.000 Punkte. Das fallende Dreieck wurde damit regelkonform über die Unterseite aufgelöst.

In einer ersten Reaktion tauchte der Nikkei 225 bereits in Richtung 26.000 Punkte ab, ehe erste Gegenwehr einsetzte.

Unter charttechnischen Aspekten stehen dem Nikkei 225 nun eminent wichtige Handelstage ins Haus. Um Schadensbegrenzung zu betreiben und um das aktive Verkaufssignal zu neutralisieren, muss der Index über die Zone 27.000 / 27.500 Punkte zurückkehren. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, besteht das Risiko, dass der Index die Abwärtsbewegung noch bis in Richtung der skizzierten 24.000 Punkte ausdehnen könnte.

Auch in Japan stehen in den nächsten Handelstagen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese könnten dem Nikkei 225 ebenso Impulse geben, wie die Entwicklung des Yen am Devisenmarkt.

Kurzum. Für den Nikkei 225 gilt es nun! Der Index muss einen Gegenstoß auf der Oberseite lancieren, um das vorliegende Verkaufssignal wieder zu neutralisieren. Hierzu muss es zurück über die 27.500 Punkte gehen. Bis dahin schwebt das Damoklesschwert einer weiteren Ausdehnung der Korrekturbewegung über dem Nikkei 225… Ein Test der 24.000 Punkte ist derzeit nicht ausgeschlossen.