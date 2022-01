Die aktuelle Lage im Technologiebereich ist nach wie vor von großer Nervosität und Anspannung geprägt. Die ganze Gemengelage manifestiert(e) sich in einer veritablen Talfahrt des Nasdaq 100. In unserer letzten Kommentierung zum Index griffen wir bereits die schwache technische Verfassung des Nasdaq 100 auf.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Nasdaq 100 musste zuletzt einige wichtige Unterstützungen aufgeben. Vor allem der Verlust der Zone 15.185 / 15.000 Punkte „schmerzt“ aus charttechnischer Sicht, ging damit doch auch der Verlust der 200-Tage-Linie einher. Der Nasdaq 100 nimmt mittlerweile Kurs auf den nächsten wichtigen Unterstützungsbereich um 14.450 Punkte. Sollte es signifikant darunter gehen, würde sich die Tür in Richtung 14.000 Punkte öffnen. Kurzum. Der Nasdaq 100 steht aktuell unter Druck. Zinsängste, geopolitische Risiken und der bisherige Verlauf der Quartalsberichtssaison kreieren eine schwierige Gemengelage. Das Ganze manifestiert sich gegenwärtig in einem schwachen Chartbild. Zunächst muss es für den Nasdaq 100 darum gehen, die Lage zu stabilisieren. Insofern wäre ein Verbleib oberhalb von 14.450 Punkten eminent wichtig. Die Vehemenz des aktuellen Rücksetzers lässt allerdings für die nächsten Tage diesbezüglich nicht viel Gutes erwarten. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14.000 Punkte sollte daher nicht überraschen. Mit Gegenbewegungen ist aufgrund der überverkauften Situation jederzeit zu rechnen. Damit diese allerdings Relevanz erlangen, müssen sie den Nasdaq 100 nachhaltig über die Zone 15.000 / 15.185 Punkte führen.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Zum damaligen Zeitpunkt lief der Nasdaq 100 den wichtigen Unterstützungsbereich 14.450 Punkte an. Die Vehemenz des Rücksetzers war beachtlich. Die Unterstützung hatte dieser Abwärtsdynamik letztendlich nicht viel entgegenzusetzen.

Der Nasdaq 100 tauchte darunter ab. Für diesen Fall hatten wir zuletzt eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 14.000 Punkte skizziert. Der Index arbeitete dieses Szenario in der Folgezeit rasch ab. Bislang kann der Nasdaq 100 diesen Unterstützungsbereich verteidigen. Um Druck von der 14.000er Marke zu nehmen, muss der Index zunächst über die 14.450 Punkte laufen. Übergeordnet muss allerdings die Rückeroberung der Zone 15.000 / 15.185 Punkte auf die Agenda gesetzt werden.

Bitter könnte es hingegen werden, sollte der Nasdaq 100 doch noch unter die 14.000er Marke abtauchen müssen. Sollte dieser Fall eintreten, könnten die Unterstützungen bei 13.300 Punkten und 13.000 Punkten in den Fokus des Handelsgeschehens rücken.

Kurzum. Der Nasdaq 100 hat seine Talfahrt – auch bedingt durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung – in den letzten Handelstagen fortsetzen müssen. Immerhin gelang es dem Index hierbei, die 14.000er Marke zu verteidigen. Deren Bruch könnte weitreichende Folgen haben und auf der Unterseite zu weiteren Abgaben in Richtung 13.300 / 13.000 Punkte führen. Auf der Oberseite muss es für den Index zunächst über die 14.450 Punkte gehen, um eine erste Entspannung herbei zu führen.