Unsere letzte Kommentierung zum Dax überschrieben wir an dieser Stelle mit „Brechen nun die Dämme?“. Mittlerweile ist eine Handelswoche vergangen und man kann es kurz und knapp wie folgt zusammenfassen: Der Dax war dem Dammbruch nahe, konnte diesen aber noch einmal abwenden. Die Gefahr ist damit allerdings noch nicht dauerhaft gebannt.

Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom letzten Mittwoch (26.01.) bestimmte das Handelsgeschehen maßgeblich. Dabei war es weniger die Sorge vor einem Zinsschritt im Januar, denn ein solcher stand eigentlich nicht zur Debatte, als vielmehr die Frage, wie geht es im weiteren Jahresverlauf in puncto Zinsschritten weiter, die die Marktakteure in Atem hielt. Die Fed ließ sich nur bedingt in die Karten schauen und deutete nur einen baldigen ersten Zinsschritt an. Insofern gehen die Marktakteure nun davon, dass es auf der nächsten Fed-Sitzung im März soweit sein könnte. Was den weiteren Fahrplan angeht, hielt sich die Fed bedeckt und in ihren Äußerungen vage. Das verunsicherte wiederum die Märkte und führte da zu Verwerfungen. Diesen Turbulenzen konnte sich auch der Dax nicht entziehen.

Trotz großer Schwankungsfreudigkeit haben sich aber die zuletzt von uns thematisierten Kursbereiche bestätigt. Dazu später mehr.

In den letzten Handelstagen wurden aus deutscher Sicht zahlreiche wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, und für den Dienstleistungsbereich konnten positiv überraschen. Gleiches gilt auch für die jüngsten ifo-Daten sowie die frischen Daten zum GfK-Verbraucherverstrauen. Enttäuschend fielen hingegen die am Freitag (28.01.) veröffentlichten BIP-Daten aus. Auch in der neuen Handelswoche stehen zahlreiche, eminent wichtige Daten zur Veröffentlichung an. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf die deutschen Daten. Hier ein kleiner Auszug.

Montag, 31.01., u.a. Verbraucherpreise

Dienstag, 01.02., u.a. Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenquote, Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe

Donnerstag, 03.02., u.a. Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich

Freitag, 04.02., u.a. Werksaufträge

Unter großen Schwankungen hat der Dax zuletzt wichtige Kursbereiche bestätigen können. Vor allem der Bereich von 15.000 Punkte / 14.800 Punkte erwies sich in einer schwierigen Phase einmal mehr als tragfähig. Unter die Marke von 14.800 Punkten darf es weiterhin nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Der Dax beendete die abgelaufene Handelswoche unterhalb der wichtigen Marke von 15.500 Punkten. Dieser Umstand ist durchaus als Warnsignal zu interpretieren. Hier muss der Index nachsetzen und sich möglichst rasch wieder oberhalb von 15.500 Punkten festsetzen. Noch besser wäre allerdings ein Comeback des Dax oberhalb von 15.800 Punkten