Fed lässt die Luft aus Growth-Aktien

Aber bis zu 7 Zinsschritte in diesem Jahr, also bei jeder Fed-Sitzung, wie es Fed-Chef Jerome Powell angedeutet hat? Das wäre dann doch etwas flott. Entsprechend haben die Börsen zunächst einmal kalte Füße bekommen und eine Art Sell-off veranstaltet.

Aber Powell will sich alle Optionen offenhalten. Dass das in der Pandemie gestartete Programm zum Kauf von Anleihen weiter um 30 Milliarden Dollar pro Monat abgebaut wird, war und ist ebenfalls klar. Anfang März ist es auf null. Das war jetzt keine Überraschung, schließlich hatten die Märkte genau mit solch einem Szenario gerechnet. Aber dann? Das „Orakel Powell“ hat doch einige Fragen offengelassen. Und das aus gutem Grund: Die Inflationsrate wird auch in den kommenden Monaten aller Voraussicht nach erhöht und weit entfernt vom selbst gesetzten Zwei-Prozent-Ziel bleiben. Daneben liegt die Arbeitslosenquote bereits unterhalb von vier Prozent und damit in der Nähe von „Vollbeschäftigung“.

Bei all diesen offenen Fragen wird die Volatilität wohl auch weiterhin hoch bleiben. Aber: Ist das jetzt ein Grund zu großer Sorge an den Aktienmärkten? Nein! Denn der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich Aktienmärkte im Durchschnitt über die Dauer der Zinsanhebungszyklen in der Endbilanz ausnahmslos positiv entwickelt haben!

Europäische Aktien im Fokus

Deshalb war das Blutbad, das wir in den letzten Tagen vor der Fed-Sitzung an den Börsen rund um den Globus gesehen haben, aus unserer Sicht eine Übertreibung. Klar, die Bewertungen vieler Papiere waren sehr hoch – und eine Korrektur auch überfällig. Aber, muss deshalb jetzt die Devise gelten: „Alles muss raus!“? Nein. Denn, wie die Analysten der Deutschen Bank berechnet haben, konnte während der acht Zinsanhebungszyklen der Fed seit 1975 der STOXX 600 in den ersten sechs Monaten nach dem ersten Zinsschritt durchschnittlich neun Prozent zulegen. Gleichzeitig haben sich europäische Aktien in diesem Zeitraum meist besser entwickelt als US-Titel. Substanzwerte, mit stabilem Geschäftsmodell und niedrigen Bewertungen, legten zudem stärker zu als Wachstumstitel, denen hohe Umsatz- beziehungsweise Gewinnsteigerungen zugetraut werden. Für eine ähnliche Entwicklung in diesem Jahr spricht, so die Deutsche Bank-Analysten, dass europäische Aktien derzeit mit einem Abschlag von 27 Prozent gegenüber US-Titeln gehandelt werden; im Vorfeld der vergangenen drei Zyklen betrug dieser nur durchschnittlich 15 Prozent. Bei Substanzwerten liegt der Abschlag gegenüber Wachstumsaktien mit 50 Prozent derzeit ebenfalls etwa doppelt so hoch wie in der Vergangenheit (durchschnittlich 27 Prozent).