Der kanadische Edelmetallproduzent Yamana Gold wird am 17. Februar die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2021 und damit für das Gesamtjahr 2021 veröffentlichen.

Im Vorfeld legte Yamana Gold bereits die Produktionsdaten für das vierte Quartal bzw. für das Gesamtjahr 2021 vor. Diese konnten sich durchaus sehen lassen und wurden auch von den Marktakteuren zunächst wohlwollend zur Kenntnis genommen. Bleiben wir zunächst aber bei den charttechnischen Aspekten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Yamana Gold vom 05.11.2021 hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht sind die dominanten Kursbereiche unverändert. Die Aktie ergeht sich seit geraumer Zeit in einer Bodenbildung im Bereich von 4,0 US-Dollar bis 4,5 US-Dollar; von gelegentlichen Ausflügen über die Begrenzungen hinweg einmal abgesehen. [...] Aus charttechnischer Sicht gilt unverändert: Yamana Gold muss über die 4,5 / 4,7 US-Dollar und darf nicht unter die 4,0 / 3,8 US-Dollar.“



Vom temporären Ausflug des Aktienkurses unter die 3,8 US-Dollar einmal abgesehen, hatten die genannten Kursbereiche in den letzten Wochen und Monaten Bestand. Mittlerweile haben die Bereiche 4,5 / 4,7 US-Dollar sowie 4,0 / 3,8 US-Dollar eine hohe Relevanz. Entsprechend starke wären die Signale bei einem Ausbruch aus der Range. Zuletzt orientierte sich die Aktie wieder in Richtung 4,0 / 3,8 US-Dollar.

Die von Yamana Gold vorgelegten Produktionszahlen konnten sich sehen lassen. Das Unternehmen hatte das Ziel von 1,0 Mio. Unzen Goldäquivalent für 2021 ausgegeben. Letztendlich wurden es 1,011 Mio. Unzen.

Kurzum. Die Aktie des Edelmetallproduzenten erreicht gegenwärtig die Unterseite (4,0 / 3,8 US-Dollar) der bis dato dominierenden Handelsspanne. Einen signifikanten Bruch dieser Unterstützung gilt es zu verhindern. In Anbetracht der schwierigen Umstände (u.a. Goldpreis auf dem Rückzug) ist das kein einfaches Unterfangen. Sollte es zum Bruch kommen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Dagegen gilt auf der Oberseite. Ein Ausbruch über die Zone 4,5 / 4,7 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen.