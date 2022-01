Die Flut hebt eben nicht alle Boote

Kursrückgänge um mehr als fünf Prozent ereignen sich beispielsweise im S&P 500, statistisch betrachtet, durchschnittlich zweimal im Jahr und bedeuten nicht unbedingt das Ende einer Hausse. Tatsächlich können solche Rückgänge auch helfen, in den eher spekulativen Bereichen des Marktes etwas „Luft“ raus zu lassen.

Insofern erscheint es derzeit sinnvoller, sehr selektives Stock-Picking zu betreiben. Also auf Papiere zu setzen, die sich besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Hier bieten sich sicher Bereiche an, die weniger sensibel gegenüber Zinserhöhungen sind und vor allem Sektoren, in denen skalierbar Geld verdient wird und nicht nur von der Hoffnung auf eine profitable Zukunft getragen werden.

Darüber hinaus bieten sich in der Allokation konservative Teilschutz-Produkte an. Die Umsätze an den Börsen zeigen auch, dass versierte Selbstentscheider derzeit gerne auf Reverse Bonus Zertifikate zurückgreifen. Dabei handelt es sich um Produkte, die eine Seitwärtsrendite erzielen, wenn während der Laufzeit des Zertifikats ein bestimmtes höheres Kursniveau nicht erreicht wird. Überdies besteht die Möglichkeit, an fallenden Kursen zu partizipieren.

Gerade in volatilen Marktphasen spielen strukturierte Wertpapiere ihre Vorteile gegenüber anderen Kapitalmarktprodukten aus. Investierende, die eine klare Markterwartung haben und ihre Depots eigenständig managen, können auch in dieser unruhigen Zeit durchaus attraktive Renditen erwirtschaften. Während also, um im Anfangsbild zu bleiben, Index-Sparer gerade ein Auf und Ab ihrer Investments beobachten, profitieren Zertifikate-Besitzer eher von den Möglichkeiten des zur Verfügung stehenden Produktuniversums.