Mit dem Jahreswechsel startete die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzern Hess Corp. einen erneuten Versuch, das Chartbild auf der Oberseite zu klären.

Der Abwärtstrend (rot dargestellt), der das Handelsgeschehen im vierten Quartal bestimmte, wurde durchbrochen. Die Aktie lief daraufhin die Widerstandszone 90 US-Dollar / 92,7 US-Dollar an. Der untere Chart dokumentiert die spannende Konstellation.



Wie andere Ölwerte auch profitiert(e) Hess von den robusten Rahmenbedingungen. Die haussierenden Ölpreise schlugen sich auch in den jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens nieder.

So gab Hess den Umsatz im vierten Quartal 2021 mit 2,26 Mrd. US-Dollar an; nach 1,42 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Gewinn belief sich auf 265 Mio. US-Dollar; nach einem Nettoverlust in Höhe von -97 Mio. US-Dollar in Q4 / 2020.

Aus charttechnischer Sicht ist seit Mitte Januar der Versuch der Aktie zu beobachten, das Widerstandscluster 90 US-Dollar / 92,7 US-Dollar aufzubrechen. Ein signifikanter Vorstoß blieb jedoch bislang aus. Stattdessen verschob sich die Grenze des Widerstandsbereiches auf 94,5 US-Dollar.

Kurzum. Hess muss nachhaltig über die 94,5 US-Dollar ausbrechen, um das Chartbild zu klären. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer im besten Fall auf 83,5 US-Dollar zu begrenzen. Die zentrale Unterstützung verorten wir auf 80 US-Dollar. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.