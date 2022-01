Der Kurs der Linde-Aktie hat sich seit Herbst 2018 mehr als verdoppelt, und jetzt hat Linde sogar den Softwarekonzern SAP als wertvollstes deutsches börsennotiertes Unternehmen abgelöst. Für das Jahr 2021 wird aktuell eine Kapitalisierung von 157,961 Milliarden Euro ausgewiesen, was die Kapitalisierung von SAP um rund 10 Milliarden übertrifft. Lindes Engagement in Wachstumsmärkten wie Elektronik und saubere Energie machen die Aktien in Kombination mit dem widerstandsfähigen Geschäftsmodell zu einem verlässlichen Investment. Analysten haben ihre Schätzungen für den weltgrößten Industriegasehersteller immer weiter angehoben. Anfang des Jahres 2021 rechneten sie im Schnitt für das gesamte Jahr 2021 mit einem Gewinn von 8,70 Euro je Aktie, inzwischen sind es 10,60 Euro für 2021 und sogar 11,70 Euro für 2022.

.

Zum Chart

.

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 10,60 Euro Jahresgewinn pro Aktie für 2021 führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2021 von rund 42. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Linde-Aktionäre bereit sind, KGVs bis zu 56 zu tolerieren. Ab März 2021 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, an dessen unterer Begrenzung der Kurs aktuell eine Bodenbildung begonnen hat. Der Trend ist noch intakt und die Bodenbildung erfolgt oberhalb der Überschneidung der Unterstützung bei 271,05 Euro und der Untergrenze des Trendkanals. Bleibt der Panikmodus an den Weltbörsen in Bezug auf Werte mit hohem KGV aufrecht, könnte diese Unterstützung jedoch auch unterschritten werden. Dem Jahr 2022 werden größere Schwankungen an den Märkten zugeschrieben und der Januar ist dieser Befürchtung gefolgt. Mittelfristig könnte im Februar aber eine gewisse Beruhigung eintreten, nachdem die Kurse schon so weit nachgegeben haben. Für Linde würde dies ein Kursanstieg nach der Bodenbildung bedeuten.