In der technischen Besprechung zum Soja-Future vom 18. Januar 2022: „Soja-Future: Abgabedruck wächst“ wurde nach Ausbruch aus dem vorherigen Abwärtstrend um 1.275 US-Cents auf einen Trendwechsel hingewiesen, durch den Sprung über die dazu notwendige Triggermarke von 1.305 US-Cents wurde dieses Signal endgültig bestätigt und brachte die aktuell laufende Rallye hervor. Im Bereich von rund 1.490 US-Cents verläuft allerdings ein ziemlich breites Widerstandsband aus dem Frühjahr 2021, dass durchaus nach dem Lauf der letzten Tage für Gewinnmitnahmen seitens investierter Anleger genutzt werden könnte. Zugleich fällt dieser Bereich mit dem markanten 61,8 % Fibonacci-Retracement zusammen, welches zusätzlich als potenzielle Trendwendestelle in der Charttechnik gilt und hier besondere Vorsicht gefordert ist.

Stopps nachziehen

Im Bereich der Widerstandszone um 1.490 US-Cents sind vorläufig keine frische Handelsidee ableitbar, kurzfristig könnte es unterhalb von 1.462 US-Cents auf das Unterstützungsniveau von 1.436 US-Cents sind beim Soja-Future abwärts gehen, weitere Unterstützungen findet der Rohstoff bei 1.363 und 1.354 erstens vor. Für den Fall eines nachhaltigen Wochenschlusskurses mindestens vorbei von 1.510 US-Cents könnte sich die laufende Rallye noch ein Stück weit ausbreiten, Zugewinne an die Verlaufshochs von 1.585 US-Cents und darüber an die Hochs aus Anfang 2021 wären im Zuge dessen vorstellbar. Allerdings dürfte eine endgültige Entscheidung gut einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen, bis wieder greifbarer Handelssignal auf Sicht der nächsten Wochen vorliegen.