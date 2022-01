Nachdem sich die Henkel Vz.-Aktie (ISIN: DE0006048432) nach ihrem stetigen Kursrückgang innerhalb des Zeitraumes von April 2021 von 99,50 Euro bis Dezember 2021 auf bis zu 68,92 Euro bis Mitte Januar 2021 auf bis 83 Euro erholen konnte, stürzte der Aktienkurs wegen des gesenkten Ausblicks für das Jahr 2022 bis zum 28.1.22 auf 70 Euro ab.

Dennoch bekräftigten Experte wegen der geplanten Zusammenführung von Laundry & Home Care und Beauty Care in den neuen Unternehmensbereich „Consumer Brands“ mit Kurszielen von bis zu 93 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Henkel Vz.-Aktie, die noch am 28.1.22 ein Tageshoch bei 79,02 Euro verzeichnete, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.