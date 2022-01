Im zweiten Fiskalquartal bis zum 31. Dezember 2021 hatte der australische Konzern 436.100 Unzen Gold produziert, nachdem man im Quartal davor auf 396.200 Unzen des gelben Metalls kam. Allerdings hatte Newcrest im Vergleichsquartal des Vorjahres noch 535.500 Unzen Gold gefördert. Für diesen Rückgang war nach Angaben des Unternehmens vor allem der im Vergleich geringere Ausstoß von den Minen Lihir und Cadia verantwortlich.

Das Lihir-Projekt leidet unter schwierigen Wetterbedingungen sowie steigenden COVID19-Fällen, aufgrund derer die Personalstärke reduziert werden musste. Newcrest geht jetzt davon aus, dass die Goldproduktion von Lihir im Fiskaljahr 2022 am unteren Ende der Prognosespanne von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold liegen wird.

Wie der Konzern zudem mitteilte sanken die so genannten „all-in sustaining costs“ in den letzten drei Monaten 2021 auf 1.127 Dollar pro Unze und lagen somit um 11% unter dem Wert aus dem vorangegangenen Quartal. Das, so Newcrest, spiegele den gestiegenen Gold- und Kupferabsatz, einen höheren, realisierten Kupferpreis, niedrigere laufenden Investitionsausgaben sowie die Auswirkung der Abschwächung des Australischen Dollars gegenüber dem US-Dollar auf die Betriebskosten wider, die in Australischen Dollar anfallen.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auch auf Youtube!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.