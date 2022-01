Rekorde über Rekorde, das bleibt kurzgefasst in Erinnerung, wenn Lucapa Diamond heute auf das vergangene Jahr zurückschaut. Besonders erfreulich war dabei, dass nicht nur eine einzelne Teileinheit des Unternehmens glänzte, sondern in allen Bereichen außerordentliche Ergebnisse erzielt wurden.

Mit der Vorlage des Berichts für das vierte Quartal 2021 bestätigte die Lucapa Diamond Company Ltd. ( ASX: LOM, FSE: NHY ) noch einmal eindrucksvoll, dass 2021 auf allen Ebenen ein äußerst erfolgreiches Jahr war. Operativ und finanziell wurden Rekordergebnisse erzielt und auf allen Minen konnten die Explorationsprogramme weiter vorangetrieben werden. Hinzu kam die erfolgreiche Akquisition des Merlin-Diamantenprojekts in Australien. Durch diesen strategischen Zukauf wird sich das Potential des Unternehmens in den kommenden Jahren nochmals signifikant erhöhen.

Die lange Liste beginnt bei der Gesamtförderung von 2.150 Karat auf den beiden afrikanischen Minen. Aus ihren Verkäufen wurde ein Gesamtumsatz von 135 Millionen Australischen Dollar (AUD) generiert. Von ihm sind 65 Millionen AUD Lucapa Diamond direkt zurechenbar, sodass sich pro gefördertem Karat ein Erlös von 1.780 AUD ergibt.

Für die Branche ist dies schon in normalen Jahren ein Traumergebnis und vor dem Hintergrund der schwachen Diamantenpreise des Jahres 2020 ist die Freude über die sehr guten Verkaufsergebnisse natürlich noch einmal deutlich größer. Für das Unternehmen ergibt sich dadurch ein noch ungeprüftes EBITDA von 21 bis 23 Millionen AUD.

Lucapa Diamond erreicht Rekordergebnisse auf beiden Minen

Mit diesem Ergebnis bleibt Lucapa Diamand dennoch leicht hinter seinen Erwartungen zurück, denn zum Ende des vierten Quartals entstanden höhere Kosten, die das Ergebnis verminderten. In der Mothae-Mine wurden an den Fundamenten der Brecheranlage Reparaturen durchgeführt und die Verbesserungen der Produktionsanlage wie geplant abgeschlossen, sodass die Mine seit Dezember wieder mit voller Kapazität arbeitet.

Zuvor nicht einkalkulierte Kosten entstanden auch auf der Lulo-Mine. Hier flossen die investierten Gelder in eine zusätzliche Alluvial- und Kimberlitexploration. Kurzfristig belasten derartige Kosten natürlich das Ergebnis, doch langfristig werden sie zu höheren Erträgen führen, was die zusätzlichen Ausgaben mehr als vertretbar macht.

Wie gut die beiden afrikanischen Minen derzeit in Schuss sind, zeigt ein Blick auf ihre Produktionsergebnisse für das Jahr 2021. Sowohl auf der Mothae- wie auf der Lulo-Mine wurden im vergangenen Jahr neue Jahresrekorde erzielt. Sie betrafen sowohl die Menge des verarbeiteten Gesteins, wie auch das Gewicht der geförderten Diamanten und die pro Karat erzielten Preise.

In das neue Jahr 2022 geht Lucapa Diamand deshalb nicht nur mit einer starken Bilanz und hohen Cashpositionen, sondern auch mit neuem Tatendrang, denn erstens will man an die guten Ergebnisse aus dem Vorjahr anknüpfen und zweitens sollen nun auch auf dem neuen Merlin-Projekt nach dem Abschluss der Übernahme die Dinge richtig ins Rollen kommen.

Was das Merlin-Projekt betrifft, ist allen Beteiligten klar: Je schneller dieses Projekt vorangetrieben werden kann und je zügiger auch in Australien eine neue Mine entsteht, umso dynamischer entwickelt sich am Ende auch das gesamte Unternehmen, denn mit einer produzierten Merlin-Mine wird sich Lucapa Diamand endgültig auf eine neue Stufe emporgeschwungen haben.

Background

Die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion hochkarätiger und damit auch sehr hochpreisiger Diamanten spezialisiert hat. Pro Karat erzielt Lucapa Diamond weltweit deshalb die höchste Vergütung im alluvialen Diamantenbergbau. Mehr als 75 Prozent der Einnahmen entstammen mittlerweile dem Verkauf von Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 4,8 Karat. Produziert wird in der Mothae-Mine in Lesotho und seit 2015 auch in der Lulo-Mine in Angola. Zusätzlich wird in Australien das Merlin-Projekt entwickelt. Die Mothae-Mine zählt als Kimberlitmine weltweit zu den ganz wenigen Vorkommen dieser Klasse und ist bereits profitabel. Auf der seit 2015 betriebenen Lulo-Mine wurden seitdem bereits über 23 Diamanten mit einem Gewicht von mehr als 100 Karat gefördert. Im Jahr 2021 profitierte Lucapa von den deutlich erholten Diamantenpreisen und einigen besonders großen Steinen, die auf der Lulo-Mine gefördert wurden.



Disclaimer

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Lucapa Diamond Company Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Lucapa Diamond Company Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.