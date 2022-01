Insgesamt befindet sich die Fresenius-Aktie auf einem vergleichsweise niedrigen Kursniveau, seit Ende 2020 läuft ein volatiler Stabilisierungsversuch zwischen 32,00 und grob 48,00 Euro ab. Seit Mitte August letzten Jahres herrscht ein untergeordneter Abwärtstrend, dieser fällt jedoch lediglich dreiwellig aus und ist daher als Konsolidierung zu bewerten. Die jüngsten Kurszuwächse führten den Wert über den EMA 50 an die laufende Abwärtstrendlinie, die es für ein Kaufsignal gilt nun zu überwinden.

Ausbruch abwarten

Unter technischen Aspekten würde sich ein kleineres Kaufsignal über einem Niveau von 37,32 Euro ergeben, ein vorläufiges Ziel läge in diesem Fall am EMA 50 bei 39,05 Euro. Aber erst darüber dürfte Fresenius weiter nach oben laufen, denkbar wäre anschließend ein Anstieg an 41,40 Euro im Rahmen der laufenden Erholungsbewegung seit Ende letzten Jahres. Solange der Trend jedoch anhält, könnten kurzzeitige Rücksetzer auf das Niveau von rund 36,00 Euro erfolgen, darunter müsste der potenzielle Doppelboden aus Anfang dieses Jahres um 85,08 Euro erneut aushelfen.