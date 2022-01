Die Aktie zählt zu den absoluten Top-Performern auf dem Kurszettel. In den letzten zehn Jahren ist der Kurs um mehr als 4.600% explodiert. Nun hat das Papier seit dem Allzeithoch im Herbst (631,60 Euro) kräftig korrigiert, die Vorzüge rutschten um etwa ein Drittel auf aktuell 460 ab. Eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Die Geschäfte laufen weiterhin phantastisch. Soeben legten die Göttinger ihre Zahlen vor. Der Umsatz kletterte 2021 um knapp 50% auf rund 3,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) sprang um nahezu 70% auf etwa 1,2 Milliarden. Die Marge kletterte von knapp 30% auf 34%. Die Niedersachsen sind ein Zulieferer für Biotech und ein Laborausrüster. Die Entwicklung und Herstellung von Coronavirus-Impfstoffen sowie Coronatests sorgte für Rückenwind. Aber ganz unabhängig von der Pandemie profitiert Sartorius vom Trend zu Arzneimitteln, die forschungsintensiv auf biotechnologischer Basis entwickelt und hergestellt werden. Unternehmenslenker Joachim Kreuzburg setzt vor allem auf neue Behandlungsmethoden wie etwa Gen- und Zelltherapien. In der Pharmaindustrie gibt es eine Vielzahl neuer Therapieansätze. Akquisitionen verstärken das Wachstum von Sartorius noch. Gleich drei Unternehmen hat sich Kreuzburg im letzten Jahr geschnappt. Die Zukäufe erweitern auch das Know how der Göttinger. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung sollen sich 2022 auf stolze 14% belaufen. Sartorius investiert auch viel in den Ausbau von Fabriken, zum Beispiel in Deutschland, USA oder Südkorea. Auch 2022 wollen die Nordlichter weiter expandieren. Der Konzernumsatz soll um etwa 14 bis 18% zulegen. Die Ebitda-Marge soll auf dem hohen Niveau von 34% bleiben. Auch auf längere Sicht bleibt das DAX-Unternehmen optimistisch: So wird für 2025 ein Umsatz von 5 Milliarden avisiert bei einer Ebitda-Marge von 34%. Das pandemiebedingte Geschäft bleibt bei der Planung komplett außen vor. Denn seriöse Prognosen sind bei Corona kaum möglich. Die Bewertung des Unternehmens erscheint trotz der Korrektur immer noch sportlich. Marktkapitalisierung 28 Milliarden. Siebenfacher Umsatz! Das KGV (2022) schätzungsweise 50! Die exorbitanten Wachstumsraten relativieren die Bewertung. Zudem halten wir die Planungen für vorsichtig und rechnen im neuen Turnus mit Prognoseanhebungen wie schon im letzten Jahr. Fazit: An schwachen Tagen zugreifen!