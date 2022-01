Hohe Volatilität spiegelt Nervosität der Anleger wider

Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche eine Achterbahnfahrt vollführt und letztlich spürbare Verluste verzeichnet. Zeitweilige Gewinne waren guten Unternehmensnachrichten, positiven Vorgaben der US-Börsen sowie dem Einstieg von „Schnäppchenjägern“ nach Kursrücksetzern zu verdanken. Zudem gab das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed etwas Auftrieb. Allerdings blieb die Nervosität der Anleger auch nach dem Fed-Entscheid hoch, da dieser nur mehr Klarheit bezüglich einer ersten Leitzinsanhebung im März gab, viele andere Fragen aber offenließ. Etliche dieser Fragen wie das Ausmaß der Zinsstraffung oder zur Bilanzreduktion der US-Notenbank hatten am vergangenen Montag zu einem erheblichen Kurseinbruch geführt, auch zu Ende der Handelswoche überwogen die Verluste wieder deutlich. Neben der Ansicht, dass die Fed als Liquiditätsquelle zunehmend ausfalle, belasteten die Lage in der Ukraine sowie die Entwicklung bei den Technologiewerten. Hier setzte sich die schon zuletzt zu beobachtende Umschichtung von den als Wachstumswerte eingestuften Titel in sogenannte Value-Werte fort. Robert Ertl, Börse München, mit dem Marktkommentar zur Woche.