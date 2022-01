EcoGraf Limited ( ASX: EGR; FRA: FMK ) hat sämtliche Bau- und Entwicklungsanträge für seine neue EcoGraf™ Battery Anode Material (BAM) Anlage in Westaustralien bei den Behörden eingereicht. Die Anträge werden durch detaillierte, unabhängige Studien zur Umweltplanung (Emissionen, Lärmpegel, Grundwassermanagement, Verkehrsmanagement, Flora- und Faunamanagement) sowie zu Gesundheit und Sicherheit (Zugang zum Gelände, Layout und Brandschutz), Gebäudedesign, Standortinfrastruktur und Offsite-Dienstleistungen unterstützt.

Geschäftsführer Andrew Spinks erklärte: "Die Fertigstellung des Anlagenlayouts und der Einreichungsdokumente ist ein Meilenstein für unser EcoGraf-Team und unsere Berater, denn es sind umfangreiche Arbeiten erforderlich, zu denen auch unsere jüngsten positiven technischen Ergebnisse gehören."

Abbildung 1: Nicht bloß die übliche Industriekiste. Das Design der Ecograf-Anlage soll auch äußerlich den innovativen Charakter der flusssäurefreien Aufbereitung von Naturgraphit unterstreichen.

Der Bewertungsprozess für die Baugenehmigung der westaustralischen Regierung und die Entwicklungsgenehmigung der Stadt Rockingham dauert in der Regel 3 bis 4 Monate, in denen EcoGraf die wichtigsten Bauverträge abschließen, mit der Beschaffung der wichtigsten Verarbeitungsanlagen beginnen und die detaillierten Konstruktionspläne fertigstellen wird.

Die Konfiguration zielt darauf ab, die Bauzeit vor Ort zu minimieren, um die Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2023 zu erreichen und eine modulare Erweiterung zur Steigerung der Produktion auf 20.000 Tonnen pro Jahr zu ermöglichen. Das Anlagendesign ermöglicht Flexibilität für die Produktion von (Standard-EV-Batterien) und (Hybrid-EV-Batterien). Das Layout sieht ebenfalls eine zukünftige Wertschöpfung von Nebenprodukten vor, um neue Produktmarktchancen zu nutzen.

In der neuen Anlage wird das einzigartige HF-freie Reinigungsverfahren des Unternehmens zum Einsatz kommen, das in den vergangenen fünf Jahren in Australien und Deutschland durch umfangreiche Analysen und Optimierungen entwickelt wurde.

