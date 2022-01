Fazit

Sobald die Kursmarke von rund 60,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis geknackt werden kann, werden weitere Zugewinne an 62,96, 67,30 und rund 70,00 Euro sehr wahrscheinlich und würden sich für ein längerfristiges Engagement anbieten. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KF6Z88 mit entsprechenden Chancen von 160 Prozent zum Einsatz kommen. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende ein Niveau von 1,54 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario das Niveau von grob 53,85 Euro vorläufig nicht überschreiten, woraus sich rechnerisch ein Ausstiegskurs im Schein von 0,07 Euro ergibt. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Wochen bis Monate zwingend einkalkuliert werden.