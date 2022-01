Beim Roundtable des US-Finanzmagazins Barrons gewährten einige erfahrene Asset-Manager Einblick in ihre Anlagestrategie für 2022. In einem waren sich die Experten einig: Stock-Picker werden es in den kommenden zwölf Monaten leichter haben als Index-Investoren. wallstreet:online stellt vier der Aktien-Favoriten vor.

Die US-Tochter der Deutschen Telekom hat sich in den vergangenen Jahren zum Renditebringer gemausert. Für William Priest von Epoch Investment Partners ist T-Mobile US eine "Lieblingsaktie" und der "absolute Favorit im 5G-Bereich". Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch im letzten Sommer rund 30 Prozent an Wert verloren. Laut Priest sei dafür unter anderem ein langsameres Kundenwachstum verantwortlich. Die größte Möglichkeit für T-Mobile US sei die Entwicklung weg vom reinen Mobilfunkanbieter hin zum Cloud-Geschäft.