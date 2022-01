Energiewende-Gewinner Energiekontor und PNE zu Unrecht abgestraft?!

„Kann doch nicht sein...“, denkt man. Aber so läuft es eben manchmal. Und dafür kann es viele Gründe geben:

Zunächst einmal könnte es daran liegen, dass man selbst nicht der erste war, der auf die tolle Gelegenheit aufmerksam geworden ist, so dass sich viele andere bereits vorher in die Aktie eingekauft hatten und daher der Druck des Marktes, die Erwartungen zu erfüllen, entsprechend reduziert war. Wenn alle die gleiche Erwartung haben und bereits entsprechend positioniert sind, ist das Eintreten der Erwartung kein so starker Treiber mehr.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass das Sentiment für die Branche sich verschlechtert hat, oder lediglich für unser Unternehmen. Oder die Börsenstimmung hat sich allgemein eingetrübt und damit auch unsere Aktien mit in den Keller gezogen.

Und schließlich könnten wir uns mit unseren Überlegungen auch ganz einfach geirrt haben. Das kommt leider öfter vor als man sich selbst eingestehen will.

Megatrend Green Energy

Ein solcher Megatrend, der aktuell irgendwie nicht die zu erwartenden Erfolge einspielt, ist Green Energy.

Weltweit überschlagen sich die Regierungen und die Unternehmen dabei, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Aus gutem Grund, denn die globale Erwärmung nimmt stetig zu und führt zu immer größeren Umwelt-Katastrophen. Selbst in den USA wird dies inzwischen als Problem erkannt, denn gerade dort nehmen die Natur-Katastrophen immer stärker zu und kosten den Steuerzahler und die Versicherungs-Konzerne immer mehr Geld. Ob es Dürren sind, Überschwemmungen, Waldbrände oder Hurricanes.

Die Regierungen der Welt legen immer neue und immer größere Förderprogramme auf, teilweise in 3-stelliger Milliardenhöhe, um Investitionen in regenerative Energien und die hierfür nötige Infrastruktur zu fördern. Und immer mehr große Energie-Multis schwenken um – von Öl und Gas zu grünen Energieträgern; so wollen sie zu den Stromproduzenten im neuen Stromzeitalter werden.

Die stark ansteigende Nachfrage von Investoren und Unternehmen treibt die Preise an im Green Energy-Sektor, sowohl für bestehende Energie-Parks als auch für Projekte in der Entwicklung. Ihre Entwicklung ist langwierig und dauert selbst unter besten Voraussetzungen selten weniger als 4 Jahre. Und Corona bringt keine besonders guten Voraussetzungen mit sich. Die Planer sind im Home Office, die Genehmigungsbehörden ebenso.

Insbesondere die öffentlichen Verwaltungen waren und sind darauf schlecht vorbereitet und so kommt es immer wieder zu weiteren Verzögerungen. Auf lokaler Ebene müssen dann politische Gremien entscheiden und die ganzen „Träger öffentlicher Belange“ gehört und eingebunden werden ins Genehmigungsverfahren, unter anderem Betroffene und Umweltverbände. Auch hier führen die Corona-Einschränkungen zu weiteren Verzögerungen. Und ist das Projekt dann auf der Zielgerade, werden oft noch die Gerichte bemüht – wo ebenfalls zu wenige Richter zu viele Fälle zu bearbeiten haben.

All diese Verzögerungen bei steigender Nachfrage treiben die Preise für Bestandsanlagen und Projekte in Planung bzw. Fertigstellung in die Höhe. Was sich positiv auf Bestandshalter und Projektierer auswirken sollte.

Soweit der – bisherige – Plan. Und die Aktienkurse von 2 deutschen Unternehmen, die beide Spielfelder aktiv beackern, haben sich bis Ende letzten Jahres auch entsprechend positiv entwickelt. Doch seit einigen Wochen ist der Wurm drin. Wir schauen uns deshalb Energiekontor und PNE mal genauer an, um herauszufinden, ob es sich um kurzfristige Irritationen des Marktes handelt oder um ernstzunehmende Störungen der Investmentthese.

Energiekontor (ISIN: DE0005313506)

Die heutige Ausgabe entstand wieder in Zusammenarbeit mit Michael C. Kissig, Value Investor und Betreiber des Blogs iNTELLiGENT iNVESTiEREN.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Die Autoren sind in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: Energiekonto & PNE

