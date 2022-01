Mehr als eine temporäre Entlastung sprang hierbei nicht heraus, denn der Vorstoß fiel recht schnell wieder in sich zusammen. Mittlerweile muss sich die Aktie mit ganz anderen Kursniveaus arrangieren.

Aktuell steht die Unterstützung um 6,0 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. In Verbindung mit den 5,0 US-Dollar bildet die Marke von 6,0 US-Dollar eine veritable und vermeintlich auch belastbare Unterstützung. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 5,0 US-Dollar würde die Karten auf der Unterseite noch einmal neu mischen. Bei einem Bruch der 5,0 US-Dollar würde eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 4,0 US-Dollar oder gar 3,2 US-Dollar drohen.

Kurzum. In den letzten Wochen und Monaten sah es ein ums andere Mal nach einer Bodenbildung und damit einhergehend nach dem Ende der Korrektur aus. Letztendlich verpufften diese Versuche wirkungslos. Cresco Labs versucht sich in diesen Tagen erneut an einer Bodenbildung. Um dieses Szenario entscheidend voranzubringen, muss die Aktie über die 7,5 US-Dollar. Noch besser wäre eine Ausdehnung der Bewegung über die 10,0 US-Dollar hinweg. Auf der Unterseite steht aktuell die Unterstützung von 6,0 US-Dollar unter Druck. Die Aktie notiert bereits leicht darunter, sodass die Marke von 5,0 US-Dollar nun mehr und mehr in den Fokus rücken könnte.