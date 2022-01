Im Arca Oil Index bahnt sich ein charttechnischer Showdown an. Ein erster Versuch des Index, die 1.400er Marke signifikant zu überwinden, scheiterte. Nach einem Rücksetzer unter die 1.300 Punkte hat der Arca Oil Index nun erneut Kurs auf die 1.400 Punkte genommen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.01. hieß es unter anderem „[…] Die Bewegung im Arca Oil Index ist zwar überkauft, doch noch lassen sich keine belastbaren Schwächesignale ausmachen. Sollte es dem Index nunmehr gelingen, die 1.400 Punkte zu überwinden, könnte das der Bewegung weiteren Schub verleihen. In diesem Fall würde sich dem Arca Oil Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung der nächsten potentiellen Widerstände bei 1.470 Punkte oder gar 1.600 Punkte eröffnen. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau ist aber jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Solange sich diese jedoch oberhalb von 1.280 Punkten abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.“

Die Spannung steigt im Arca Oil Index. Der kurze, aber dafür knackige Rücksetzer in Richtung 1.280 Punkte bzw. knapp darunter zeigt zum einen, dass die Luft im Bereich von 1.400 Punkten als Ausgangspunkt des Rücksetzers dünn wird. Zum anderen hat der Rücksetzer noch einmal den bereits zuletzt thematisierten Unterstützungsbereich um 1.280 Punkte bestätigt.

Im Bereich von 1.400 Punkten zeichnet sich eine kleine Doppeltopformation ab mit den 1.265 Punkten als Zwischentief. Die Aufgabenstellung ist für den Arca Oil Index damit klar definiert: Ein Ausbruch über die 1.400 Punkte würde die Tür in Richtung 1.470 Punkte öffnen. Dagegen würde ein Rücksetzer unter die 1.2800 / 1.265 Punkte eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.