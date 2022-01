Hexagon Purus Gets Battery Pack Order Worth $800 Million (PLX AI) – Hexagon Purus nominated by major commercial truck OEM to supply battery packs for zero emission heavy-duty vehicles.Hexagon Purus says contract worth $800 million in 2024-27 periodOption to extend until 2029Another $400 million if … (PLX AI) – Hexagon Purus nominated by major commercial truck OEM to supply battery packs for zero emission heavy-duty vehicles.

Hexagon Purus says contract worth $800 million in 2024-27 period

Option to extend until 2029

Another $400 million if extension option is exercised

Initial production will be out of Hexagon Purus’ new facility in Kelowna, Canada Wertpapier

Hexagon Purus Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 31.01.2022, 18:33 | | 136 0 | 0 31.01.2022, 18:33 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer