Vor allem der Nasdaq heute mit einem starken Anstieg - damit setzt sich die am Freitag begonnene Raly fort. Aber wie weit geht diese Rally - ist der Boden nun gefunden bei Nasdaq & Co? Eher unwahrscheinlich, solange die Fed nicht ihren Kurs ändert. Was wir heute sehen, ist einmal mehr der größte Schmerz an der Börse: das Sentiment war extrem bärisch, sichtbar in einem neuen Allzeitrekord bei Put-Optionen. Diese Put-Optionen werden nun gesqueezt, daher die Dynamik der Rally vor allem beim Nasdaq. Besonders stark steigen daher heute vor allem Aktien wie Tesla, die zuletzt stark unter Druck waren (vor allem auch der ARK Innovation von Cathie Wood). Im Video ein Blick auf mögliche Kursziele der Rally..

