Cliq Digital 2021 Revenue Tops Expectations; 2022 Outlook Above Consensus (PLX AI) – Cliq Digital FY revenue EUR 150 million vs. estimate EUR 147 million.FY EBITDA EUR 27 million vs. estimate EUR 27 millionFY EBITDA margin 18%Outlook 2022: gross revenue of above EUR 210 million (consensus EUR 178 million) and EBITDA in … (PLX AI) – Cliq Digital FY revenue EUR 150 million vs. estimate EUR 147 million.

FY EBITDA EUR 27 million vs. estimate EUR 27 million

FY EBITDA margin 18%

Outlook 2022: gross revenue of above EUR 210 million (consensus EUR 178 million) and EBITDA in excess of EUR 33 million (consensus EUR 32 million) Wertpapier

0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 01.02.2022, 07:37

