Fazit

Noch steht die Kursmarke von rund 40.000 US-Dollar für einen Test zur Verfügung, befeuert wird ein derartiges Szenario durch die Dochte der letzten Tageskerzen, die auf eine entschlossene Käuferschicht hinweisen. Aus dem Stand heraus könnte dann ein Anstieg an das favorisierte Ziel vollzogen werden, durch ein Investment in das Mini Future Long Zertifikat WKN VX6EJK ließe sich so noch eine Renditechance von 20 Prozent erzielen. Spätestens an dieser Stelle sollten aber wieder Abschläge beim Bitcoin-Future dominant werden. Ein entsprechendes Ziel im Schein wurde mit 8,54 Euro berechnet.