Alstom Gets Locomotive Order in Belgium; First Contract Phase Worth EUR 120 Million (PLX AI) – Alstom to supply Belgium’s SNCB with up to 50 electric Traxx passenger locomotives.Alstom says first firm order of 24 locomotives worth around EUR 120 million (PLX AI) – Alstom to supply Belgium’s SNCB with up to 50 electric Traxx passenger locomotives.

Alstom says first firm order of 24 locomotives worth around EUR 120 million So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,74 € , was eine Steigerung von +7,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer Wertpapier

Alstom Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 01.02.2022, 08:44 | | 14 0 | 0 01.02.2022, 08:44 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer