Credit Suisse-Analysten haben die Tesla-Aktie jetzt von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 1025 US-Dollar belassen. Analyst Dan Levy erklärte in einer gestern veröffentlichten Studie, dass sich "nach dem jüngsten Kursrückgang nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit ergebe." Der Analyst verwies auf die günstigen Fundamentaldaten der Tesla-Aktie, berichtet die dpa.

Die Tesla-Aktie hatte in den letzten Monaten deutliche Verluste hinnehmen müssen: Seit Anfang November ging es um mehr als 20 Prozent nach unten. Doch nun bekommt Elon Musk Unterstützung von der Schweizer Großbank Credit Suisse.

Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Tesla insgesamt einen Gewinn von 5,5 Milliarden US-Dollar (4,9 Milliarden Euro). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 665 Prozent. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden US-Dollar.

Der US-Elektroautobauer lieferte im vergangenen Jahr 936.172 E-Autos aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 87 Prozent.

Bloomberg Intelligence Kreditanalyst Joel Levington schätzt, dass Tesla derzeit insgesamt 8,2 Milliarden US-Dollar an Restschulden hat.

Die Tesla-Aktie legte am Montag deutlich zu. An der Nasdaq schloss das Papier den gestrigen Handelstag mehr als zehn Prozent im Plus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 936,72 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion