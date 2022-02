Minuszeichen im Januar – und nun?

Der Januar mit dicken Minuszeichen – war da nicht mal was? Sie haben vielleicht schon einmal vom Januar-Effekt bzw. der Januar-Regel gehört. Beide Phänomene lassen mehr oder weniger konkrete Rückschlüsse auf den weiteren Jahresverlauf zu – zumindest, wenn man die „Regeln“ für wörtlich nimmt. Aber wie immer lohnt bei solchen Börsen-Mythen ein Blick auf die Details.

die meisten großen Indizes dürften den Januar im Minus beenden. Der DAX und andere europäische Indizes kommen dabei mit rund 3 % Verlust oder weniger noch ganz gut weg. In den USA hält sich der Dow Jones noch ganz wacker (4,5 %), während der S&P 500 mit -6,4 % schon deutlicher zurückgefallen ist. Die Nasdaq-Indizes verloren rund 10 %, der Small-Cap-Index Russell 2000 sogar 12 %. Zwischendurch war es bei allen auch schon deutlich mehr.

Nach dem Januar-Effekt sollen die Börsenkurse im Januar vergleichsweise besser laufen als im Rest des Jahres. Diese These basiert auf Beobachtungen eines Investmentbankers aus dem Jahr 1942, die er rückwirkend ab 1925 angestellt hat. Allerdings hat er dieses Phänomen vor allem bei Small Caps festgestellt. Und tatsächlich kommen spätere Analysen dazu auch zu keinem einheitlichen Ergebnis. Im Gegenteil: Je nach Zeitraum und Region bzw. Index wird diese These bestätigt oder auch nicht.

Der Januar-Effekt im DAX

Gäbe es einen solchen Januar-Effekt, dann müsste sich in der Gegenüberstellung der Monatsergebnisse eines Index im Januar irgendeine Auffälligkeit finden, z.B. dass gegenüber den anderen Monaten die Performance besonders hoch ist oder überproportional oft ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zumindest für den DAX gibt es dafür seit 1988 keine Anzeichen, wie die saisonale Auswertung der Kursdaten zeigt (siehe https://www.stockstreet.de/saisonale-charts):

Das durchschnittliche Plus von 0,35 % ist eher unterdurchschnittlich. Und nur in 19 der 34 Jahre schaffte der DAX überhaupt ein Plus im Januar. Auch damit landet er nur im Mittelfeld im Monatsvergleich.

Jahresendrally statt Januar-Effekt

Macht man diese Auswertung auf Wochenbasis (siehe https://www.stockstreet.de/saisonale-charts), dann erhält man immerhin für die erste Woche eines Jahres sehr auffällig positive Ergebnisse. Und auch in diesem Jahr begann das Börsenjahr zunächst sehr gut. Aber was nützt das, wenn bereits zum Monatsende davon nichts mehr übrigbleibt?