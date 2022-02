„Rückblick: Die Aktie des Energieversogers E.ON befindet sich seit einem Tief bei 5,99 EUR aus dem November 2016 in einer Aufwärtsbewegung. Diese Rally wird seit langem von einer oberen Pullbacklinie begrenzt. Seit 21. Dezember pendelt die Aktie um diese obere Pullbacklinie. Dabei hat sich eine Range zwischen 12,33 EUR und 11,69 EUR herausgebildet. Am Donnerstag notierte der Wert intraday knapp darüber. Zu einem stabilen Ausbruch kam es aber bisher nicht. Am Freitag musste der Wert leichte Abgaben hinnehmen.

Ausblick: Die Rally der letzten Jahre geht in eine entscheidende Phase. Diese Rally könnte in den nächsten Wochen an Dynamik gewinnen. Dafür muss es zunächst zu einem stabilen Ausbruch über 12,33 EUR kommen. Gelingt dieser Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 13,01 EUR und später 15,37 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 11,69 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste zunächst mit Abgaben in Richtung 11,08 EUR gerechnet werden. Dies entspräche einem Rückfall auf den EMA 200.“

Kann die E.ON-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 12,33 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 13,01 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 12,50 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 12,50 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH9CDT4, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 12,33 Euro mit 0,43 – 0,44 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 13,01 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,72 Euro (+64 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,638 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,638 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH5TUC9, wurde beim E.ON-Kurs von 12,33 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro taxiert.

Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit auf 13,01 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,37 Euro (+90 Prozent) erhöhen – sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.