Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach ihrem Jahreshoch bei 120,92 Euro vom 29.Juli 2021 innerhalb einer Bandbreite von 107 bis 118 Euro seitwärts gelaufen war, verzeichnete die Aktie am 5. Januar 2022 nach dem Erreichen der selbst gesteckten Ziele bei 121,10 Euro ein neues 52-Wochenhoch. Allerdings rutschte die Aktie danach wieder in die bewährte Handelsspanne zurück und notierte bei der Erstellung dieses Beitrages im Bereich von 113,72 Euro.

Wegen der erwarteten Normalisierung im Flugverkehr und der Einschätzung, dass Airbus in der Bekämpfung der Lieferkettenprobleme gut aufgestellt sei, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie und hoben das Kursziel von 137 auf 142 Euro an. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das das 52-Wochenhoch bei 121,10 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.