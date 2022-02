AT&T to Spin Off Interest in WarnerMedia to its Shareholders (PLX AI) – AT&T to Spin Off Interest in WarnerMedia to its Shareholders.AT&T Shareholders to Receive an Estimated 0.24 shares of Warner Bros. Discovery (WBD) Common Stock for Each Share of AT&T OwnedAT&T approved an expected post-close annual … (PLX AI) – AT&T to Spin Off Interest in WarnerMedia to its Shareholders.

AT&T Shareholders to Receive an Estimated 0.24 shares of Warner Bros. Discovery (WBD) Common Stock for Each Share of AT&T Owned

AT&T approved an expected post-close annual dividend of $1.11 per AT&T share Wertpapier

