Catalent Raises FY Guidance for Revenue, Adj. EBITDA (PLX AI) – Catalent Q2 revenue USD 1,220 million.

Q2 net income USD 93 million

Q2 adjusted EBITDA USD 310 million

Full year guidance raised

Net revenue now seen $4.74-4.86 billion, up from $4.62-4.82 billion

Adj. EBITDA now seen $1.25-1.30 billion, up from $1.225-1.295 billion

Adj. net income now seen $650-700 million, up from $630-695 million Wertpapier

